Жданов спрогнозував, чи можуть росіяни своїми ударами зашкодити транспортній системі України

Якщо російські окупанти будуть здійснювати нові спроби ударів по українській транспортній інфраструктурі, то все одно цим практично нічого не доб'ються. Про це заявив відомий військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.
"З мостами і всім іншим буде те ж саме, що і з енергетикою. Для нас це буде болісно тільки в тому сенсі, що відновлення транспортної інфраструктури буде дорого коштувати і буде займати якийсь час. Якщо, наприклад, буде зруйнований якийсь міст, доведеться їхати в об'їзд. Однак це не стане великою проблемою, тому що у нас дуже розвинена транспортна інфраструктура. І Росії потрібно було це робити, коли у неї були тисячі ракет, а зараз в цьому немає особливого сенсу", ‒ сказав він.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Поставки комплексів Patriot в Україну
Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.
16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.
7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.
Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.
Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.
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