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ЗСУ доведеться йти на РФ, якщо її армію розбити не вдасться, а Путін залишиться при владі – Жданов

1 вересня 2022, 05:51

Розв'язана Москвою війна проти України може перекинутися на територію Росії, вважає Олег Жданов.

ЗСУ, війська РФ
ЗСУ можуть вимушено піти на створення буферної зони у Росії - експерт / Колаж УНІАН, ВВС США

Війна РФ проти України може бути перенесена на територію країни-агресора. Наразі такий сценарій обговорювати зарано, але до розмови потрібно буде повернутися, коли ЗСУ наблизяться до відновлення територіальної цілісності української держави в кордонах 1991 року. Якщо не вдасться розтрощити російську армію, а Путін залишиться в Кремлі, доведеться будувати буферну зону на території Росії. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що коли Україна наблизиться до повного відновлення територіальної цілісності, Київ зіткнеться з проблемою вибору – заходити ЗСУ на територію Росії, чи ні.

"Ймовірність перенесення війни з території України до Росії існує. Але наразі про це говорити зарано. До розмови потрібно буде повернутися, коли ЗСУ наблизяться до відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. Тоді перед Україною жорстко постане питання - заходити нам у Росію чи не заходити", - вважає Жданов.

Також він додав, що якщо Києву не вдасться добитися повної капітуляції армії РФ, а Володимир Путін залишиться на чолі держави, сили оборони України змушені будуть побудувати буферну зону на російській території. Такий крок знадобиться для забезпечення безпеки країни.

"Україна опиниться перед складним вибором. Якщо армію РФ розгромити не вдасться, а Путін і його команда втримаються при владі, можливо, ЗСУ доведеться створювати буферну зону на території Росії. Українська держава змушена буде піти на такий крок, щоб забезпечити безпеку своїх територій", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай раніше заявив, що війська Росії не можуть виконати вимоги, які перед ними поставив Кремль. Москва наказує просуватися по 5 кілометрів на добу, а окупанти, часом, не можуть просунутися і на 100 метрів. Вони наблизилися до Бахмута, обстрілюють місто, і можуть повторити там сценарій Сєвєродонецька.

Колишній радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів 29 серпня зробив заяву, згідно з якою ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських військ у Херсонській області. Пізніше відомості підтвердили в ОВА Херсонщини та Оперативному командуванні Південь.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що прорив лінії фронту силами оборони України в Херсонській області стався на декількох ділянках.

За його словами, ЗСУ продовжують працювати над ліквідацією логістики російських окупантів. Наносяться удари по мостах і ворожих переправах. Загарбники намагаються відновити шляхи постачання своїх військ.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Олег Жданов війна Росії та України
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