'Не відправляють на фронт': у ТЦК розкрили, кого можуть призвати на службу в липні

Представник ТЦК пояснив, що не всі отримують відразу мобілізаційні розпорядження.

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Кого призвуть на службу у липні / колаж: Главред, фото: УНІАН, 14 ОМБр імені князя Романа Великого

До війська призивають і обмежено придатних до служби, однак їх не відправляють на фронт, пояснив представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

В Україні в межах мобілізації призову підлягають чоловіки віком 18-60 років. На військову службу можуть потрапити і обмежено придатні, однак їх не відправлятимуть до штурмових бригад, передає Суспільне.

За його словами, обмежено придатних до військової служби можуть мобілізувати для роботи на посадах, де немає особливого фізичного навантаження.

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До речі, не всі отримують відразу мобілізаційні розпорядження. Якщо військовозобов’язаному вручають повістку, а він до цього ще не був у ТЦК, це може бути повістка для уточнення облікових даних. У разі, коли облікові дані вже уточнені, військовозобов’язаних відправляють на військово-лікарську комісію.

Які категорії військовозобов’язаних підлягають призову зараз

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років із наявністю чи без наявності військового досвіду;

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу у запасі чи резерві;

призовники віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт із ЗСУ;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними чи обмежено придатними під час воєнного стану, якщо вони не скористалися правом на відстрочення або якщо не засуджені за тяжкий злочин.

Мобілізація в Україні

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