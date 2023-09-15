Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї та Радбезу ООН: названо дати

Президент України наступного тижня поїде до США і візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Володимир Зеленський виступить в ООН / Колаж: Главред, фото: ОП, depositphotos.com/ua

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, які відбудуться в Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН з 19 по 25 вересня.

Згідно з попереднім графіком виступів глав делегацій, виступ президента України очікується в першій половині дня 19 вересня, передає Укрінформ.

Тема дебатів – "Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо порядку денного до 2030 року та її цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх".

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У перший день, 19 вересня, також очікуються виступи лідерів Бразилії, США, Польщі, Туреччини, Угорщини, Швейцарії, Чехії – всього близько 40 глав держав.

20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо України.

Візит Зеленського до США

The Washington Post з посиланням на джерела писало про те, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку відправиться до Вашингтона.

Візит Зеленського був узгоджений з адміністрацією американського президента Джо Байдена, щоб підкреслити важливість для Конгресу задоволення запиту Білого дому на додатковий бюджет на суму понад 24 мільярди доларів США додаткової допомоги Україні.

Президент раніше говорив, що хоче ще раз обговорити з Байденом питання передачі Україні ракет ATACMS радіусом дії до 300 км.

Це буде другий візит Зеленського до США з початку повномасштабної війни в Україні.

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