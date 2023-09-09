РФ готує масовані удари: Зеленський назвав ймовірні терміни та цілі атак

Агресор прагне нести страждання для українського народу, наголосив президент.

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Володимир Зеленський попередив про загрозу нових ударів РФ / Колаж Главред, фото pixabay, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський попередив про те, що російські окупанти готуються знову завдавати ударів по Україні протягом зими.

Агресор прагне нести страждання для українського народу, підкреслив він у зверненні, опублікованому в Telegram.

"Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими - готується нести страждання. І кожен зараз в державному секторі і в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно - то і неможливе, щоб Україні вдалося вистояти взимку і зберегти повну функціональність", - зазначив глава держави.

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При цьому він уточнив, що всі посадові особи і командувачі мають чіткі завдання, що стосуються вирішення питань ППО, підготовки енергетики, соціальної системи, пакетів підтримки від партнерів.

"Керівники обласних адміністрацій будуть звітувати щодня про підготовку, кожен день ввечері - звіт для уряду, офісу. Міністру внутрішніх справ доручено максимально підготувати сектор ДСНС - те, що стосується не тільки безпосередньої роботи служби з надзвичайних ситуацій, а й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечено захист", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський жорстко висловився про діалог з Володимиром Путіним. Президент не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з РФ.

Нагадаємо, Зеленський провів важливе засідання Ставки. Учасники засідання обговорили захист прифронтових територій та підготовку до зими.

Раніше експерт спрогнозував наслідки ударів РФ взимку. Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.

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