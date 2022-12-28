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Зеленський виступив у Верховній Раді: головні заяви президента

28 грудня 2022, 15:53
Володимир Зеленський заявив, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Сьогодні, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив з традиційним щорічним посланням до Верховної Ради.

Виступ президента в Раді тривав 52 хвилини, але не транслювався.

Так, Зеленський заявив, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління, а "все, що не досягли раніше, буде у нас".

Зеленський назвав цілі України на 2023 рік

"Наша мета - відновити територіальну цілісність України і звільнити всіх, хто зараз в полоні. З початку війни повернули наших 1456 осіб", - зазначив президент.

Також президент зазначив, що "ми допомогли Заходу знайти себе знову і відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто там не боїться РФ. Саме Україна об'єднала ЄС".

"Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не добилися раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка миру", - зазначив Зеленський.

Заяви Зеленського в Раді

  • З початку повномасштабного вторгнення відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь.
  • Український військово-промисловий комплекс буде одним з більш прогресивних.
  • Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (повинні гарантувати мир, але не здатні це зробити).
  • Ми пройдемо цю зиму, російські "шахедні" удари не допоможуть.
  • Наша країна стане лідером у побудові "зеленої енергетики". Також потрібно розвивати власне атомне покоління.
  • Кількість терміналів Starlink доведемо до понад 30 тисяч найближчим часом.
  • Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг
  • Будемо розвивати відносини з країнами Африки і Півдня заради продовольчої безпеки. 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine.
  • Бізнес - це теж захист України, податки це теж безпека. На оборону за рік направлено понад 1,2 трлн. грн. Потрібно пам'ятати, що це гроші, тільки на кошти внутрішніх податків і мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.
  • Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів.
  • Відновлення України стане найбільшим економічним проектом Європи. Будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу і Криму.
  • Мільйони наших людей за кордоном не повинні стати біженцями. Ми повинні повернути їх додому.
  • Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.

Хто прибув із Зеленським в Раду

На засіданні Верховної Ради також був присутній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, глава Офісу президента Андрій Єрмак. Уряд перебував у повному складі.

Крім того, були іноземні дипломати, військові, члени сімей загиблих героїв.

Після виступу Зеленського, який тривав майже годину, відбулося нагородження військових.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк підкреслив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижче, ніж був в СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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