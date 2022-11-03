Рада ухвалила бюджет на 2023 рік: що важливо знати кожному українцю

Верховна Рада / скріншот, pixabay

У четвер, 3 листопада, Верховна Рада прийняла закон Про державний бюджет України на 2023 рік.

Документ в цілому підтримали 295 депутатів.

У документі зазначається, що доходи держбюджету передбачені в сумі 1 трлн 329,3 млрд гривень, у тому числі загального фонду 1 трлн 173,1 млрд гривень, спеціального фонду 156,1 млрд гривень.

Витрати складуть 2 трлн 580,7 млрд гривень, у тому числі загального фонду 2 трлн 296,5 млрд гривень, спеціального фонду 284,2 млрд. гривень.

Граничний розмір дефіциту становить 1 трлн 296,5 млрд гривень.

Законом визначено, що на 31 грудня 2023 року граничний обсяг державного боргу буде становитиме 6 трлн 422,7 млрд гривень і перевищить номінальний ВВП.

Як голосували за держбюджет 2023 / t.me/oleksiihoncharenko/27602

Курс долара на 2023 рік

Кабмін заклав до держбюджету на 2023 рік курс 42,2 гривні за долар в середньому за рік.

Таким чином долар може подорожчати приблизно на 10 гривень. У 2022 році середній курс був 32,3 гривень.

Прогнозується, що до кінець 2023 року курс долара зросте до 45,8 гривень.

Пенсії в 2023 році, прожитковий мінімум і зарплати

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць будет у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 2833 гривні;

працездатних осіб - 2684 гривень;

працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді - 2102 гривні;

працездатних осіб, що застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів - 2102 гривні;

працездатних осіб, що застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - 2093 гривні.

Документом встановлено з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі - 6700 гривень;

у погодинному розмірі - 40,46 гривні.

Рекордні витрати на безпеку та оборону

Загальний ресурс на національну безпеку і оборону в 2023 році становить 1 трлн 141,1 млрд гривень (загальний фонд - 1 трлн 6,1 млрд гривень спеціальний фонд - 115,0 млрд гривень, державні гарантії - до 20 млрд гривень) або 18,2% ВВП.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ЗУ" Про Державний бюджет України на 2022 рік" (законопроект 8126), передбачає збільшення військових витрат на 387 млрд грн.

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