УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський запровадив санкції проти Путіна і топчиновників РФ

9 червня 2022, 18:14

Указ президента вводить в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Зеленський Путін
Володимир Зеленський схвалив санкції проти Володимира Путіна / Офіс президента, Reuters

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ряду вищих посадових осіб країни-агресора, в тому числі і проти Володимира Путіна.

Відповідний указ президента опублікований за офіційному порталі глави держави. Документ вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони.

Зазначимо, що Україна також ввела санкції проти прем'єра РФ Михайла Мішустіна, міністра оборони Сергія Шойгу, прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Крім того, під обмежувальні заходи також потрапив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

false

Повний список чиновників РФ, які потрапили під санкції України:

  • Путін Володимир Володимирович, президент РФ
  • Пєсков Дмитро Сергійович, прес-секретар президента РФ
  • Мішустін Михайло Володимирович, Голова Уряду РФ
  • Білоусов Андрій Ремович, перший заступник Голови Уряду РФ
  • Григоренко Дмитро Юрійович, заступник Голови Уряду РФ-керівник апарату
  • Хуснуллін Марат Шакірзянович, заступник Голови Уряду РФ
  • Чернишенко Дмитро Миколайович, заступник Голови Уряду РФ
  • Борисов Юрій Іванович, заступник Голови Уряду РФ
  • Абрамченко Вікторія Валеріївна, заступник Голови Уряду РФ
  • Голікова Тетяна Олексіївна, заступник Голови Уряду РФ-повноважний представник Президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі
  • Колокольцев Володимир Олександрович, міністр внутрішніх справ РФ
  • Шойгу Сергій Кужугетович, міністр закордонних справ РФ
  • Лавров Сергій Вікторович, міністр закордонних справ РФ
  • Силуанов Антон Германович, міністр фінансів РФ
  • Новак Олександр Валентинович, заступник Глави Уряду РФ
  • Мантуров Денис Валентинович, міністр промисловості і торгівлі РФ
  • Патрушев Микола Платонович, Секретар Ради Безпеки РФ
  • Оверчук Олексій Логвинович, заступник Голови Уряду РФ
  • Чупріян Олександр Петрович, виконуючий обов'язки міністра РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих
  • Мурашко Михайло Альбертович, міністр охорони ЗДОРОВ'Я РФ
  • Любимова Ольга Борисівна, міністр культури РФ
  • Кравцов Сергій Сергійович, міністр освіти РФ
  • Фальков Валерій Миколайович, міністр науки і вищої освіти РФ
  • Чекунков Олексій Олегович, міністр РФ з розвитку Далекого Сходу і Арктики
  • Козлов Олександр Олександрович, міністр природних ресурсів і екології РФ
  • Шадаєв Максут Ігорович, міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ
  • Патрушев Дмитро Миколайович, міністр сільського господарства РФ
  • Файзуллін Ірек Енварович, міністр будівництва та житлово-комунального господарства РФ
  • Матицин Олег Васильович, міністр спорту РФ
  • Савельєв Віталій Геннадійович, міністр транспорту РФ
  • Котяков Антон Олегович, міністр праці та соціального захисту РФ
  • Решетніков Максим Геннадійович, міністр економічного розвитку РФ
  • Шульгінов Микола Григорович, міністр енергетики РФ
  • Чуйченко Костянтин Анатолійович, міністр юстиції РФ.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він має на увазі заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

Інші новини:

санкції Володимир Зеленський Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:30

Ракети Harpoon вже на бойовому чергуванні ЗСУ: ЧФ відійшов, щоб не піти шляхом " Москви – - Резніков

19:24

Під Слов'янськом артилеристи ЗСУ розгромили позиції РФ: рашисти рахують втратиВідео

18:43

Плани Путіна щодо анексії Донбасу, Херсонщини та Запоріжчини: Подоляк попередив про удар у відповідьВідео

18:14

Зеленський запровадив санкції проти Путіна і топчиновників РФВідео

18:11

Весь зал сміявся: Путін порівняв себе з Петром IВідео

Реклама
17:59

На Буковині контрабандисти, яких спіймали на кордоні на гарячому, отримали повістки до військкомату

17:54

Критичні 30 днів: чому російська армія в Україні скоро закінчитьсяПогляд

17:53

Росія напала на Україну з Білорусі і пускає звідти ракети: Мінськ та Київ більше не міста-побратимиВідео

17:41

Всі чоловіки пішли в ЗСУ, попри прохання залишитися: неймовірна історія однієї волинської родиниВідео

17:32

Роббі Вільямс планує виступити в Україні на "Євробаченні-2023"

17:13

Росія хоче об'єднати окуповані території України в новий федеральний округ - ЗМІВідео

17:11

У "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям, які воювали за УкраїнуВідео

17:02

Принижувати Путіна не небезпечно, великий тиск поставить військову машину РФ на коліна - РасмуссенВідео

17:00

"Сиротами залишилося п'ятеро діточок": на Вінниччині поховали вбитого під Ізюмом бійця ЗСУ

16:57

Путіну вибирають наступника: експерт спрогнозував зміну влади в КремліВідео

16:41

Війська Путіна мінують Херсонську область боєприпасами минулого століттяВідео

16:30

Ворожий штурм під Бахмутом нарвався на потужну відповідь ЗСУ: рашисти відійшли з втратамиВідео

16:24

Джонні Депп пробачить борг своєї колишньої: але є нюанс

16:23

Прикмети на 12 червня: що не можна робити на Трійцю і як не потрапити в бідуВідео

16:21

У Запорізькій області кадирівці змушували бурятів мити їм ноги - офіцерВідео

Реклама
16:19

Лідери Європарламенту закликали на саміті 23-24 червня вирішити питання України у ЄвросоюзіВідео

15:59

Загроза для всієї Європи: Зеленський попередив про ризики ядерного удару РФВідео

15:54

Пілот рятував свою дружину з "Азовсталі": нові деталі геройського прориву вертольотів ЗСУ на заводВідео

15:48

Українські бійці "підсмажили" ворога у полі: російська БМП згоріла з рашистамиВідео

15:34

Армія України звільнить Сєвєродонецьк за 2-3 дні, якщо Захід надасть далекобійну зброю - ГайдайВідео

15:23

Вони вбивають простих людей: Ірина Білик висловилася про російських зірок

15:20

Накриє максимальна спека: українців попередили про літню аномалію і назвали терміниВідео

15:04

Прикмети на 10 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:00

Пушиліна можуть "прибрати": Кремль влаштує криваві розбірки через провал "ДНР" - розвідкаВідео

14:56

Спалена техніка окупантів в Україні заросла синьо-жовтими квітами: приголомшливі фото

14:55

У РФ заговорили про завершення війни в Україні і поставили терміниВідео

14:52

Дедлайн посунувся: окупанти оголосили 12 червня новою "датою захоплення Сєвєродонецька" – ГайдайВідео

14:45

Кремлівські троянські коні в Білому домі: хто в США блокує постачання озброєння УкраїніПогляд

14:44

"Я за дружбу народів": українка-власниця кафе Росія в Берліні відмовилася змінювати його назвуФотоВідео

14:26

Найсмачніші малосольні огірки за 5 хвилин: ідеальний рецепт для кожної господиніВідео

14:21

Тримали 300 людей в "підвалі смерті": оприлюднені дані і фото катів з ЯгідногоФото

14:21

Гороскоп на липень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – великі гроші, Овнам – вагітність, Терезам - заздрість

14:20

До Києва привезли тіла захисників Маріуполя: вдалося доставити 58 людей

13:59

ЗСУ втрачають щодня до 100 бійців убитими і до 500 пораненими - РезніковВідео

13:58

У паніці тікали в ліс: українські десантники знищили десятки бурятів на ДонбасіВідео

Реклама
13:46

У Маріуполі від російського снаряда разом з сім'єю загинула голова "Служби у справах дітей"

13:34

Спадкоємець відомого мільярдера Баффетта приїхав до Києва поїздом УкрзалізниціВідео

13:26

Окупанти божеволіють на фронті: записують відео в Tik-Tok під пісні про ЗСУВідео

13:23

Роман Цимбалюк. Так Лаврова ще не опускалиВідеоблоги

13:21

Не лише пральними машинами: росіяни вкрали пісню Кузьми "Мам"Відео

13:16

Польські САУ "Краб" нищать рашистів: у Міноборони розповіли про передану Україні зброюВідео

13:11

ЗСУ "задвухсотили" офіцера окупантів, який мріяв "влаштувати Бучу" по всій Україні

13:00

Гороскоп на завтра 10 червня 2022: Ракам - небезпечні інтриги, Дівам - важливі зустрічі, Скорпіонам - заздрістьВідео

12:50

Війна буде жорстокіша: генерал-розвідник пояснив, чому Україні не варто бити по території РФВідео

12:37

Чоловік Лорак показав, як танцює і біситься їх спільна дочка Софія

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти