Зеленський запровадив санкції проти Путіна і топчиновників РФ

Володимир Зеленський схвалив санкції проти Володимира Путіна / Офіс президента, Reuters

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ряду вищих посадових осіб країни-агресора, в тому числі і проти Володимира Путіна.

Відповідний указ президента опублікований за офіційному порталі глави держави. Документ вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони.

Зазначимо, що Україна також ввела санкції проти прем'єра РФ Михайла Мішустіна, міністра оборони Сергія Шойгу, прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Крім того, під обмежувальні заходи також потрапив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

Повний список чиновників РФ, які потрапили під санкції України:

Путін Володимир Володимирович, президент РФ

Пєсков Дмитро Сергійович, прес-секретар президента РФ

Мішустін Михайло Володимирович, Голова Уряду РФ

Білоусов Андрій Ремович, перший заступник Голови Уряду РФ

Григоренко Дмитро Юрійович, заступник Голови Уряду РФ-керівник апарату

Хуснуллін Марат Шакірзянович, заступник Голови Уряду РФ

Чернишенко Дмитро Миколайович, заступник Голови Уряду РФ

Борисов Юрій Іванович, заступник Голови Уряду РФ

Абрамченко Вікторія Валеріївна, заступник Голови Уряду РФ

Голікова Тетяна Олексіївна, заступник Голови Уряду РФ-повноважний представник Президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі

Колокольцев Володимир Олександрович, міністр внутрішніх справ РФ

Шойгу Сергій Кужугетович, міністр закордонних справ РФ

Лавров Сергій Вікторович, міністр закордонних справ РФ

Силуанов Антон Германович, міністр фінансів РФ

Новак Олександр Валентинович, заступник Глави Уряду РФ

Мантуров Денис Валентинович, міністр промисловості і торгівлі РФ

Патрушев Микола Платонович, Секретар Ради Безпеки РФ

Оверчук Олексій Логвинович, заступник Голови Уряду РФ

Чупріян Олександр Петрович, виконуючий обов'язки міністра РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих

Мурашко Михайло Альбертович, міністр охорони ЗДОРОВ'Я РФ

Любимова Ольга Борисівна, міністр культури РФ

Кравцов Сергій Сергійович, міністр освіти РФ

Фальков Валерій Миколайович, міністр науки і вищої освіти РФ

Чекунков Олексій Олегович, міністр РФ з розвитку Далекого Сходу і Арктики

Козлов Олександр Олександрович, міністр природних ресурсів і екології РФ

Шадаєв Максут Ігорович, міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ

Патрушев Дмитро Миколайович, міністр сільського господарства РФ

Файзуллін Ірек Енварович, міністр будівництва та житлово-комунального господарства РФ

Матицин Олег Васильович, міністр спорту РФ

Савельєв Віталій Геннадійович, міністр транспорту РФ

Котяков Антон Олегович, міністр праці та соціального захисту РФ

Решетніков Максим Геннадійович, міністр економічного розвитку РФ

Шульгінов Микола Григорович, міністр енергетики РФ

Чуйченко Костянтин Анатолійович, міністр юстиції РФ.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він має на увазі заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

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