Зеленський звільнив командувача Сил тероборони: вже відомо хто його замінить

Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення з посади командувача Сил тероборони генерал-майора Збройних сил України Ігоря Танцюру.

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Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. / Колаж Главред, фото: Офіс президента, 100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича на посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Попереднім указом президент України звільнив його попередника генерал-майора Ігоря Танцюру з займаної посади. Про це йдеться в указах президента №678/2023 та №679/2023.

"Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - йдеться в указі Зеленського.

Варто зазначити, що Ігор Танцюра очолив Сили тероборони ще в травні 2022 року. У різні роки він керував 169 навчальним центром ЗСУ "Десна", був начальником штабу Антитерористичної операції (АТО), а згодом — штабу Операції об'єднаних сил (ООС). Також був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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Хто такий Анатолій Баргілевич

Анатолій Баргилевич раніше працював у Генеральному штабі Збройних сил України. З 2022 року був начальником оперативного управління — заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

У 2020−2022 роках Анатолій Баргилевич був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

Інші укази Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський своїм указом прямо в День військової розвідки 7 вересня присвоїв очільнику ГУР Кирилу Буданову військове звання генерал-лейтенанта.

Перед цим, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних воєнкомів.

Також, президент Володимир Зеленський підписав закон 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок - через рік після того, як його ухвалив Парламент.

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