Зеленський заборонив російські та білоруські книжки в Україні

Текст закону, який підписав президент, надіслали інституціям ЄС.

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Зеленський підписав закон про заборону російських книжок / колаж: Главред, фото: ОП, readrate

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок - через рік після того, як його ухвалив Парламент.

"Підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". Вважаю закон правильним", - написав президент у своєму Telegram.

Також Зеленський додав, що текст закону був надісланий інституціям ЄС. Це для того, щоб вони могли оцінити, чи окремі норми закону можуть вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних. Також долучити це до контексту рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

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Рішення Зеленського

Нагадаємо, що Зеленський підписав новий закон про виплати. Законопроект передбачає суми виплат в обсязі 800, 500 і 200 тисяч гривень відповідно особам з інвалідністю I, II і III групи, якщо така інвалідність викликана пораненням.

В Україні скасують День Перемоги 9 травня. Зеленський підписав указ і подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Президент підписав закон про спрощення оформлення пенсій. Українцям, які проживають у тимчасовій окупації або в районах активних бойових дій, законом спростили призначення пенсій.

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