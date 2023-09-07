Буданов більше не генерал-майор: що зробив Зеленський

Глава української розвідки Кирило Буданов розпрощався зі званням генерал-майора. Президент України Володимир Зеленський зробив це своїм указом прямо в День військової розвідки 7 вересня. Про це йдеться на сайті президента.
Своїм указом Зеленський підвищив Буданова в званні. Тепер він генерал-лейтенант.
"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу - начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в тексті указу.
Що говорить Буданов про війну
Нагадаємо, Кирило Буданов виніс вердикт "переговорам" з Росією. Він заявив, що Україні немає ніякого сенсу вести переговори з країною-агресором Росією.
Також Буданов прокоментував чутки про контрнаступ ЗСУ. Він пояснив, що українські військові просуваються вперед, хоч контрнаступ багато хто вважає повільним.
Крім того варто нагадати, що нещодавно стали відомі цікаві факти про головного розвідника. Він зізнався, що не любить каву, а дружина забороняє йому пити енергетики. Буданов також додав, що слухається тільки свою дружину.
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