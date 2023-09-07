Буданов більше не генерал-майор: що зробив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підвищив Кирила Буданова у званні.

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Володимир Зеленський підвищив Буданова у званні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ГУР МО України

Глава української розвідки Кирило Буданов розпрощався зі званням генерал-майора. Президент України Володимир Зеленський зробив це своїм указом прямо в День військової розвідки 7 вересня. Про це йдеться на сайті президента.

Своїм указом Зеленський підвищив Буданова в званні. Тепер він генерал-лейтенант.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу - начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в тексті указу.

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Зеленський підвищив Буданова у званні / фото: скріншот

Що говорить Буданов про війну

Нагадаємо, Кирило Буданов виніс вердикт "переговорам" з Росією. Він заявив, що Україні немає ніякого сенсу вести переговори з країною-агресором Росією.

Також Буданов прокоментував чутки про контрнаступ ЗСУ. Він пояснив, що українські військові просуваються вперед, хоч контрнаступ багато хто вважає повільним.

Крім того варто нагадати, що нещодавно стали відомі цікаві факти про головного розвідника. Він зізнався, що не любить каву, а дружина забороняє йому пити енергетики. Буданов також додав, що слухається тільки свою дружину.

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