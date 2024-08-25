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Зеленський принизив Путіна: біля його дачі найпотужніше ППО в Росії

Олексій Тесля
25 серпня 2024, 16:09
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Україна знає про розташування ППО в РФ, наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський, Путін, ППО
Володимир Зеленський потролив Володимира Путіна через ППО в РФ / Колаж: Главред, Фото: ОП, скріншот, mil.ru

Україна завдає ударів по військових аеродромах і по енергетичних об'єктах на території країни-агресора РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з представниками індійських ЗМІ він зазначив, що Україна знає, де розташована російська протиповітряна оборона.

При цьому він іронічно наголосив, що такої потужної ППО, як біля дач російського диктатора Володимира Путіна, немає у звичайних містах РФ.

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"Так, як Путін окупує нас і не думає про свої території, а ми прекрасно розуміємо, що це так. Тому що протиповітряна оборона в Росії, ми знаємо, ми зараз наносимо удари по їхній енергетиці, по їхніх військових аеродромах. Ми знаємо, де в них є ППО, а де немає. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, у Санкт-Петербурзі, а ППО у звичайних містечках і містах, у Курській області, куди ми швидко зайшли, немає. Так, там є їхні військові, але такої потужної ППО, як навколо будинку Путіна, у них немає", - сказав президент.

Зеленський додав, що Путін не може втримати свої території, тому він "повинен почати відчувати цю війну".

Дивіться відео - Володимир Зеленський потролив Володимира Путіна:

Скріншот
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Що таке С-300?

С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф).

Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай.

В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги.

Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300.

Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста.

Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч).

Чому ППО України не відбиває атаки С-300

Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.
Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати.

Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Раніше росіяни скаржилися на атаку дронів по аеродрому "Маринівка". У російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області прогриміли вибухи. Це сталося через, начебто, атаку із застосуванням безпілотників і роботу сил і засобів протиповітряної оборони. Після цього стало відомо про пожежу в аеропорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час удару по авіабазі Су-34 під Волгоградом вибух зніс ангари з літаками. Імовірно, росіяни розмістили склад БК на стоянці з літаками.

Як повідомлялося раніше, пожежу на нафтобазі в Пролетарську не можуть приборкати шостий день - там уже горять будинки. Вогонь перекинувся на приміську забудову, а також загорілася суха рослинність і очерет.

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