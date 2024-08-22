Удар по авіабазі Су-34 під Волгоградом: вибух зніс ангари з літаками, кадри

Імовірно, росіяни розмістили склад БК на стоянці з літаками.

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Цей аеродром росіяни використовували для бомбардувань лінії фронту України / Колаж Главреда. Фото: x.com/MT_Anderson, скріншоти відео

У результаті нічної атаки на авіабазу "Маринівка" 22 серпня є влучання по ангару з авіаційним озброєнням, імовірно, є втрати у бойовій авіації росіян.

Супутникові знімки з місця удару опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter) OSINT-аналітик MT Anderson.

На кадрах видно суттєві пошкодження території аеродрому, зокрема розтрощені вибухами тимчасові накриття-ангари. Експерти Cyber Boroshno припускають, що може йтися щонайменше про один "ліквідований" російський Су-34 і ще один Су-34 - пошкоджений.

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"Знищено склади з авіаційним озброєнням, інфраструктуру аеродрому, авіаційні ангари, пошкоджено системи РЛС, під питанням втрати бортів", - пише спільнота Dnipro | OSINT з Гарбузом.

На думку аналітиків, дрони були насичені шрапнеллю, а вибух відбувся у повітрі

За їхніми спостереженнями, ангари були набиті російською авіацією.

"Повністю знищено 3 ангари, ще 2 пошкоджено. Втрати в літаках - від 1 до 5 бортів Су-34", - уточнюють осінтери.

Експерти пояснюють настільки потужні вибухи тим, що російські окупанти розмістили склад з боєприпасами просто на стоянці літаків.

Атака на авіабазу Маринівка - головне

У ніч на 22 серпня у російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи. Це сталось через, нібито, атаку із застосуванням безпілотників та роботу сил та засобів протиповітряної оборони. Після цього стало відомо про пожежу на летовищі.

Під час атаки вводилось обмеження на використання місцевого повітряного простору, частина авіарейсів була перенаправлена чи затримана. Кілька БПЛА дістались аеродрому Маринівка і спричинили масштабну пожежу та вибухи.

Як розповіли джерела ЗМІ в СБУ, українські спецслужби спільно із ССО уразили склади з КАБами та паливом.

Цей аеродром росіяни використовували для бомбардувань лінії фронту України.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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