РФ може посилити ракетні атаки у День Незалежності України: в Німеччині зробили заяву

Німеччина закликає своїх громадян покинути Україну та утриматися від поїздок до країни у День Незалежності.

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Німеччина застерігає про можливе посилення російських обстрілів на День Незалежності / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Російські окупанти можуть збільшити інтенсивність обстрілів українських міст 24 серпня, коли в Україні святкують День Незалежності. Німеччина закликає своїх громадян залишити країну. Про це заявило Міністерство закордонних справ Німеччини.

"У районі Дня незалежності України 24 серпня 2024 року можуть посилитися ракетні та повітряні обстріли міст, особливо Києва", - йдеться в повідомленні МЗС.

У зв'язку з цим, німецьке відомство попереджає своїх громадян про небезпеку і закликає уникати поїздок до України. Тих, хто вже перебуває в країні закликають терміново покинути Україну.

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Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Ракетний удар по Україні - загроза обстрілу з боку РФ 24 серпня

Як раніше повідомляв Главред, у США вважають, що найближчими днями, включно з вихідними, зростає ризик атак з боку Росії по території Україну, зокрема за допомогою дронів і ракет. Посольство США пов’язує можливе зростання повітряних загроз із Днем Незалежності України.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України зазначили, що атаки відбуваються майже щодня, і акцент на конкретних датах може розбалансувати суспільство. Очільник ЦПД Андрій Коваленко підкреслив, що українцям слід бути готовими до атаки в будь-який час і мати план дій. Він також спростував помилкові інтерпретації медіа про нібито заклик США до евакуації або загрози для урядових будівель.

Росія готується до ракетного удару по Україні, про що свідчать ознаки накопичення ракет, повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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