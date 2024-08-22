Неспокійна ніч в РФ: росіяни жаліються на атаку дронів по аеродромі 'Маринівка'

Військовий аеродром "Маринівка", що розташований у селищі Жовтневий, приблизно за два десятки кілометрів від міста Калач-на-Дону, може бути ціллю атаки.

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Атака дронів на військовий аеродром "Маринівка" / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

У ніч на 22 серпня у російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи. Це сталось через, нібито, атаку із застосуванням безпілотників та роботу сил та засобів протиповітряної оборони. Після цього стало відомо про пожежу на летовищі.

Повідомлення про вибухи від мешканців Калача-на-Дону з'являтися в мережі близько пів на четверту ночі.

В свою чергу, російські медіа розповідають про нібито збиття засобами ППО щонайменше двох безпілотників.

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Як пише Telegram-канал Baza, один з дронів був ліквідований "за кілька кілометрів від аеродрому", а уламки другого БПЛА "впали на побутівку неподалік, внаслідок чого вона спалахнула".

Тут йдеться про військовий аеродром "Маринівка", що розташований у селищі Жовтневий, приблизно за два десятки кілометрів від міста Калач-на-Дону. В мережі висловлюють припущення, що саме це летовище може бути ціллю дронової атаки.

Astra також повідомляє, що пожежа сталася на території аеродрому, який палає.

За інформацією Telegram-канал SHOT, очевидці з різних районів "вже нарахували від 6 до 10 сильних хлопків" під час повітряної атаки, перед якими в небі було чути "характерні звуки прольоту БПЛА".

Місцева влада країни-агресорки Росії, як завжди, наразі нічого не повідомляє про інцидент. Також не надходили дані щодо можливих постраждалих.

Пожежа на аеродромі "Маринівка" - відео:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-300 в районі населеного пункту Новошахтинськ, Ростовської області Росії.

Експерти Defense Express заявили, що ЗСУ атакували ЗРК С-300 у Ростовській області країни-агресорки Росії за 160 км від лінії фронту ракетою "Нептун".

Крім того, російські окупанти могли втратити до 25% усіх винищувачів МіГ-31К під час кількох атак ГУР на аеродром Савалейка.

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