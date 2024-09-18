Зеленський у США чекає від Байдена ще одного рішення - Le Monde

Ідеться не тільки про дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по Росії.

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Зеленський візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський сподівається отримати від американського колеги Джо Байдена запрошення України до НАТО до того, як той покине президентський пост.

Це — частина амбітного "плану перемоги" Зеленського, пише газета Le Monde з посиланням на джерела.

Вказується, що український глава "прагне схилити президента США до рішучих дій і дати можливість Києву вступити в перемовини з Москвою з позиції сили".

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Однак шанси, що Білий дім на таке зважиться, надто малі, додають співрозмовники видання. Оскільки адміністрація Байдена, як і раніше, скептично ставиться до пришвидшення процесу членства України в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії.

Що таке видання Le Monde? Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

План перемоги Зеленського - що відомо

Раніше Bild опублікував статтю, у якій ішлося про нібито згоду української сторони на "локальне" замороження боїв. Окрім цього план України передбачає необхідність позитивного рішення Сполучених Штатів щодо дозволу на удари далекобійним озброєнням по території РФ.

В ОП це заперечили. За словами радника керівника ОП, Україна категорична у питаннях припинення вогню чи передачі країні-агресорці Росії власних територій.

"Поразку Російської Федерації можна забезпечити певною кількістю зброї як такої. Тобто, грубо кажучи, військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус... Плюс Курська операція, яка показує, що справді можна ефективно працювати, у тому числі на території Росії, приносячи туди і масштабуючи там війну", - додав він.

16 вересня стало відомо, що Зеленський буде виступати на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Він особисто представить так званий план перемоги лідерам країн-партнерів.

До слова, презентація так званого плану перемоги — тобто бачення ОП завершення війни з Росією — є однією з умов Вашингтона для ухвалення остаточного рішення щодо дозволу Україні завдавати глибоких ударів по Росії.

Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - думка експерта

Як зауважив у блозі на Главред кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму Ігор Рейтерович, Росія не зупиняється у тиску на переговорний трек і два останніх тижні розганяє цю тему по повній програмі (хоч і зі своєї позиції).

"Звісно, таким чином вони можуть спробувати вплинути, наприклад, на позицію Китаю чи Індії щодо переговорів, але не думаю, що матиме ефект, на який розраховує РФ. Потяг вже пішов, і їм треба буде приймати нову реальність, в якій дозвіл на завдання ударів – це один з елементів мирного плану, примусу до миру", - зазначив він.

Це, на думку Рейтеровича, може стати дуже серйозним стратегічним фактором ведення війни: Путін розуміє, що дуже багато російських військових підприємств та заводів знаходяться в зоні ураження. Відповідно, на це треба буде реагувати, а реагувати немає чим, адже вони не можуть це прикрити системами ППО, яких у такій кількості фізично в Росії немає.

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