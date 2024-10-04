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Зеленський терміново скликав військових на Ставку у Сумах: що обговорювали

Юлія Закрепа
4 жовтня 2024, 19:10
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Президент України разом із військовими розглянули два основних питання на засіданні.
Зеленський терміново скликав військових на Ставку у Сумах: що обговорювали
Зеленський поїхав у Суми і провів Ставку / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 жовтня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ставка відбулась на Сумщині.

Президент разом із військовими розглянули два основних питання, які в цьому регіоні, як і в інших прифронтових, тісно повʼязані - це ППО та енергетика.

"Заслухав доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка та командувача Повітряного командування "Схід" Івана Теребухи щодо заходів, яких Повітряні сили вживають для посилення захисту конкретно Сумщини, інших прикордонних регіонів та всієї нашої держави", - зазначив Зеленський у своєму Telegram.

відео дня

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про відновлення електропостачання у Сумах та в громадах району, подальше убезпечення обʼєктів генерації та розподілу. Також йшлось про підготовку резервного обладнання на зиму.

"Отримав доповідь Головкома Олександра Сирського. Раніше сьогодні ми разом відвідали героїчну 82-гу бригаду. На Ставці Головком доповів про загальну обстановку на фронті та найскладніші напрямки, перебіг Курської операції, надходження техніки та снарядів на фронт, комплектацію бригад", - повідомив Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, що стало відомо, куди можуть піти війська РФ після окупації Вугледара. Російські окупанти після захоплення Вугледара Донецької області можуть планувати наступ на Запорізькому напрямку. Уже можна побачити, як ворог активізується в районі Старомайорська.

Розвідка Естонії повідомила, що ЗСУ можуть відступити з Покровська. Підполковник Янек Кессельманн заявив, що російські окупанти зберігають ініціативу на фронті. У середньому щоденно фіксується близько 167 атак, причому майже половина з них відбувається на Донецькому напрямку.

Аналітики розкрили, що ЗСУ можуть знищити майже 300 військових об'єктів. Для того, щоб ЗСУ дали відсіч окупаційній армії, яка наступає, український лідер хоче використовувати зброю дальньої дії, яку поставляють західні союзники, для ударів у глибину території Росії.

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