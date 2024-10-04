Зеленський терміново скликав військових на Ставку у Сумах: що обговорювали

Президент України разом із військовими розглянули два основних питання на засіданні.

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Зеленський поїхав у Суми і провів Ставку / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 жовтня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ставка відбулась на Сумщині.

Президент разом із військовими розглянули два основних питання, які в цьому регіоні, як і в інших прифронтових, тісно повʼязані - це ППО та енергетика.

"Заслухав доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка та командувача Повітряного командування "Схід" Івана Теребухи щодо заходів, яких Повітряні сили вживають для посилення захисту конкретно Сумщини, інших прикордонних регіонів та всієї нашої держави", - зазначив Зеленський у своєму Telegram.

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Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про відновлення електропостачання у Сумах та в громадах району, подальше убезпечення обʼєктів генерації та розподілу. Також йшлось про підготовку резервного обладнання на зиму.

"Отримав доповідь Головкома Олександра Сирського. Раніше сьогодні ми разом відвідали героїчну 82-гу бригаду. На Ставці Головком доповів про загальну обстановку на фронті та найскладніші напрямки, перебіг Курської операції, надходження техніки та снарядів на фронт, комплектацію бригад", - повідомив Зеленський.

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