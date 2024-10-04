ЗСУ можуть відступити з Покровська: розвідка Естонії розкрила причину

Росія перекидає війська на Курщину і протягом жовтня може розпочати контрнаступ, розповів Янек Кессельманн.

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Українські війська можуть до кінця року залишити Покровськ / Колаж: Главред, фото: 17 бригада Національної гвардії України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Українські війська, ймовірно, бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року. Впродовж жовтня РФ може провести контрнаступ у Курській області. Про це заявив заступник Розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, пише ERR.

За його словами, російські окупанти зберігають ініціативу на фронті. У середньому щоденно фіксується близько 167 атак, причому майже половина з них відбувається на Донецькому напрямку.

"У напрямку міста Покровська, яке є центром атак, РФ за останній тиждень просунулася десь на один-два кілометри, а відстань до околиць Покровська, наскільки нам відомо, становить близько п'яти-семи кілометрів", - зазначив Кессельманн. відео дня

Якщо інтенсивність атак не зменшиться, то "найімовірніше, до кінця цього року українські сили будуть змушені відступити з Покровська" і відійти на нові позиції, припустив представник естонської розвідки.

Кессельманн також звернув увагу захоплення Вугледара російськими військами. Він зазначив, що українські підрозділи зайняли оборону приблизно в 7-8 кілометрах на північ від міста.

"І оскільки Україна була змушена відступити з міста, ми, швидше за все, побачимо активізацію дій противника на цьому напрямку", - додав він.

Крім того, Кессельманн повідомив, що РФ перекидає свої сили у Курську область. За даними розвідки, протягом жовтня ворог може спробувати здійснити контрнаступ на цьому напрямку.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про ERR? Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, російські війська намагаються повністю захопити Донецьку область і вже знаходяться за 7 кілометрів від Покровська. За словами голови військової адміністрації Сергія Добряка, близько 80% критичної інфраструктури міста знищено або пошкоджено.

Як зазначили у матеріалі The Times, російський лідер Володимир Путін став ближчим до своєї мети - окупації всієї Донецької та Луганської областей, але захоплення Вугледара навряд чи забезпечить швидке просування росіян. Штурм Покровська малоймовірний, стверджують у виданні.

Як раніше повідомляв Главред, окупанти захопили ще два села поблизу Покровська. Журналісти Bild повідомили, що ворог наблизився до міста на відстань 9 кілометрів, захопивши села Крутий Яр і Красний Яр.

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