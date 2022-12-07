Зеленський терміново скликав засідання Ставки: головні питання

На засіданні обговорювалася ситуація на передовій і відновлення енергосистеми України.

Зеленський провів засідання Ставки / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 грудня, провів термінове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента, на ньому обговорювалася ситуація на передовій і відновлення енергосистеми України.

"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час засідання було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника.

Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

Чим займається Ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У Ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Відключення світла в Україні

Нещодавно генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко спрогнозував терміни відключень електроенергії в Україні у зв'язку з ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна зможе відмовитися від відключень за графіками не раніше кінця березня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин.

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