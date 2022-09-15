'Хтось за 'довгим столом' ще не зрозумів': в ОП потролили Путіна після звільнення Ізюма

Президент України не боїться з'являтися на фронті, підкреслив Михайло Подоляк.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував поїздку президента Володимира Зеленського у звільнений Ізюм Харківської області, а також потролив російського президента Володимира Путіна.
Російський лідер, на відміну від президента України, боїться з'являтися на фронті, підкреслив він Twitter.
"Буквально в декількох кілометрах від лінії фронту в звільненому Ізюмі Зеленський конкретно вказує, чому Росія ганебно і катастрофічно програє війну... Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів?", - написав Подоляк.
При цьому Подоляк опублікував фото відвідування Зеленським звільненого Ізюма.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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