'Хтось за 'довгим столом' ще не зрозумів': в ОП потролили Путіна після звільнення Ізюма

Володимир Зеленський у звільненому Ізюмі / president.gov.ua

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував поїздку президента Володимира Зеленського у звільнений Ізюм Харківської області, а також потролив російського президента Володимира Путіна.

Російський лідер, на відміну від президента України, боїться з'являтися на фронті, підкреслив він Twitter.

"Буквально в декількох кілометрах від лінії фронту в звільненому Ізюмі Зеленський конкретно вказує, чому Росія ганебно і катастрофічно програє війну... Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів?", - написав Подоляк.

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При цьому Подоляк опублікував фото відвідування Зеленським звільненого Ізюма.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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