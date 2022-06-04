Сумська гнівно відреагувала на українське громадянство Невзорова: "це як плюнути в обличчя!"/скріншот

Актриса Ольга Сумська несподівано різко висловилася про надання українського громадянства для російського журналіста і публіциста Олександра Невзорова.

Не своїй сторінці в Instagram вона опублікувала цілий пост, в якому зазначила, що є іноземці достойніші паспорта українця.

"І знову соромно ... як же так виходить? Наш відомий волонтер, Костянтин Кястутисович, який врятував понад 200 людей від загибелі з Бучі, Ворзеля ,Ірпеня, наш справжній Герой, отримав довідку на місяць, яка дає можливість знаходиться в Україні Місяць (Костя має громадянство Казахстану і є біженцем), а пан Невзоров отримав громадянство України! Ні, так не можна ставитися до людей, які сьогодні є нашою гордістю! Це як плюнути в обличчя!",- емоційно висловилася Сумська.

Нагадаємо, раніше колишній заступник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що колишній депутат Держдуми РФ, журналіст і публіцист Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова отримали українське громадянство.

читайте такожЯк Росія стала периферією, або Чим для України обернеться громадянство НевзороваЗазначимо, що російський опозиціонер-публіцист дізнався про те, що йому указом президента Володимира Зеленського присвоєно громадянство України тільки тоді, коли ця інформація потрапила в ЗМІ.

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