"Під завалами близько 300 осіб": у Маріуполі окупанти скинули потужну бомбу на лікарню - Тарута

У вцілілій частині лікарні перебували поранені українські захисники та маріупольці з дітьми.
Російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в Маріуполі в районі заводу Азовсталь.
Як повідомив народний депутат Сергій Тарута, під завалами перебувають близько 300 осіб, у тому числі діти.
За його інформацією, в уцілілій частині лікарні перебували поранені українські захисники і маріупольці з дітьми.
Тарута зазначив, що напередодні СБУ опублікувала перехоплення розмови російських окупантів, з якого випливає, що вони мають намір "зрівняти з землею" Азовсталь. На питання про те, що буде з мирними жителями, росіянин відповідає:
"Всі поїхали. Всі хто захотів, всі поїхали. Залишилися одні патріоти і сильно розумні...".
При цьому Росія відмовляється надати гуманітарний коридор коридор для виходу цивільних з Маріуполя.
У підземних укриттях комбінату знаходяться щонайменше 1000 мирних жителів - жінки з дітьми, літні люди і сім'ї українських військових.
Битва за Маріуполь
З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.
Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.
Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.
Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.
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