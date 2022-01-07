Зеленський прямо з гори в Карпатах привітав українців з Різдвом

Зеленський привітав українців з Різдвом / скріншот

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом 2022.

7 січня глава держави опублікував коротке відео - на кадрах видно, як він з'їжджає зі схилу в Карпатах.

"Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати! Наші люди. Всім - миру, всім - добра, всіх з Різдвом", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель. Зі столиці в Карпати глава держави добирався повним кортежем.

За даними ЗМІ, президент зупинився в готелі Radisson Blu Resort Bukovel.

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