Зеленський прямо з гори в Карпатах привітав українців з Різдвом

Володимир Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель і зняв відео свого спуску з гори. Паралельно президент привітав українців з Різдвом.
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом 2022.
7 січня глава держави опублікував коротке відео - на кадрах видно, як він з'їжджає зі схилу в Карпатах.
"Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати! Наші люди. Всім - миру, всім - добра, всіх з Різдвом", - сказав Зеленський.
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель. Зі столиці в Карпати глава держави добирався повним кортежем.
За даними ЗМІ, президент зупинився в готелі Radisson Blu Resort Bukovel.
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Автор: Анна Багрій