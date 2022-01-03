Замість шампанського була вода, годували поза зйомками: як знімали новорічне привітання президента

Професор розповів, як знімали новорічне привітання президента / Скрін з відео

Зйомки новорічного привітання президента України Володимира Зеленського тривали три дні – з 24 до 29 грудня.

Учасникам зйомок наливали не шампанське, а "Живчик". Про деталі розповів професор з Чернівців Олег Ангельський, який брав участь у зйомках, пише "Молодий Буковинець".

За словами науковця, його на цю подію запросили дзвінком з Офісу президента. Щоб знайти номер телефону професора, працівники ОП спочатку звязалися з ректором Чернівецького національного університету.

"Це все тривало дуже довго, бо це був творчий процес. Я відчув, що це таке – коли знімають фільм", – зазначив Ангельський.

Доктор наук спростував звинувачення, які "гуляють" у мережі, що учасників не годували, адже на столах не було їжі. За його словами, їжа була в окремому приміщенні.

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"Там не було застілля з алкоголем. На зйомках використовували газовану воду "Живчик". А годували нас в іншому місці, виносили канапки. Ніхто голодним не залишився", – наголосив науковець.

Професор поділився, що упродовж часу зйомок йому вдалося поспілкуватися з багатьма відомими українцями. З самим Зеленським поговорити не вдалося, адже було багато охочих.

Президент України запросив усіх до себе на зустріч на наступний день після зйомок. Проте професор Ангельський не зміг залишитися – йому потрібно було повертатися додому.

Новорічне привітання президента Зеленського

Володимир Зеленський у відеопривітанні українців з Новим роком перебував в оточенні видатних громадян. За святковим столом зібралися Герої України, медики, вчителі, спортсмени та інші видатні діячі. У своєму зверненні глава держави подякував усім за їхню роботу. Президент підбив підсумки минулого року і побажав кожному українцю миру, здоров'я, благополуччя та щастя.

Скандал з новорічним привітанням

Сержант ЗСУ Наталія Борисовська заявила про те, що відвідала зйомки новорічного привітання президента Володимира Зеленського за наказом. Як написала Борисовська в соцмережах, вона не могла не підкоритися наказу, бо є військовослужбовцем. Разом з тим дівчина пише, що не підтримує політичні погляди президента.

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