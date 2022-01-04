"На горизонті рідні Карпати": Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель з величезним кортежем

Зеленський поїхав у короткострокову зимову відпустку в Карпати.
Президент України Володимир Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель. Зі столиці в Карпати глава держави добирався повним кортежем.
В Instagram Зеленський зазначив, що ця поїздка дала йому можливість переконатися, як прекрасна Україна.
"Безкраї степи, пагорби в тумані, дим з димоходів придорожніх будинків... і ось на горизонті видно рідні Карпати", - йдеться в його повідомленні.
По дорозі на короткий зимовий відпочинок президент оцінив стан автомобільних доріг.
"Здолавши вчора понад 700 км трас у п'яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат Великого будівництва... Так, ще не всі дороги в ідеальному стані. Поки не все зроблено. Подекуди зустрічаються ділянки, які ніби забирають нас у минуле - минуле поганих доріг і роздратованих водіїв. За такі ділянки дійсно соромно. Але точно можу сказати, що ми не зупинимося до тих пір, поки не відремонтуємо всі дороги в Україні", - запевнив Зеленський.
За словами глави держави, на відрізку Дубно - Буковель залишилося оновити 20 км з 329-ти.
"Це чотири окремі ділянки, які почнемо ремонтувати цієї весни і завершимо в 2022 році. Паралельно закінчимо під'їзд в Рогатин, який знаходиться в жахливому стані", - зазначив Зеленський.
читайте також"Петя спить": Зеленський заінтригував першим фото в 2022 році
Де відпочиватиме Зеленський
За даними ЗМІ, президент зупинився в готелі Radisson Blu Resort Bukovel.
Як раніше повідомляли, в Мережі показали пронизливу красу засніжених Карпат.
Зазначимо, на високогір'ях Карпат продовжує випадати сніг. Температурні стовпчики на вершинах опускаються до 5 градусів морозу. Гора Піп Іван Чорногірський - під білим покровом.
Читайте також:
- У Карпатах вирує справжня зима - з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів
- Рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах: чому не варто йти в гори