"На горизонті рідні Карпати": Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель з величезним кортежем

Карпати / facebook.com/bukovel

Президент України Володимир Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель. Зі столиці в Карпати глава держави добирався повним кортежем.

В Instagram Зеленський зазначив, що ця поїздка дала йому можливість переконатися, як прекрасна Україна.

"Безкраї степи, пагорби в тумані, дим з димоходів придорожніх будинків... і ось на горизонті видно рідні Карпати", - йдеться в його повідомленні.

По дорозі на короткий зимовий відпочинок президент оцінив стан автомобільних доріг.

"Здолавши вчора понад 700 км трас у п'яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат Великого будівництва... Так, ще не всі дороги в ідеальному стані. Поки не все зроблено. Подекуди зустрічаються ділянки, які ніби забирають нас у минуле - минуле поганих доріг і роздратованих водіїв. За такі ділянки дійсно соромно. Але точно можу сказати, що ми не зупинимося до тих пір, поки не відремонтуємо всі дороги в Україні", - запевнив Зеленський.

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За словами глави держави, на відрізку Дубно - Буковель залишилося оновити 20 км з 329-ти.

"Це чотири окремі ділянки, які почнемо ремонтувати цієї весни і завершимо в 2022 році. Паралельно закінчимо під'їзд в Рогатин, який знаходиться в жахливому стані", - зазначив Зеленський.

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Де відпочиватиме Зеленський

За даними ЗМІ, президент зупинився в готелі Radisson Blu Resort Bukovel.

Як раніше повідомляли, в Мережі показали пронизливу красу засніжених Карпат.

Зазначимо, на високогір'ях Карпат продовжує випадати сніг. Температурні стовпчики на вершинах опускаються до 5 градусів морозу. Гора Піп Іван Чорногірський - під білим покровом.

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