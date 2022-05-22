"Ніхто не може порушити нашу єдність": Дуда і Зеленський виступили у Раді з яскравими промовами

Крім того, президент Польщі Анжей Дуда пообіцяв зробити все можливе і докласти всіх зусиль для того, щоб Україна стала членом Європейського союзу.
Президент Польщі Анжей Дуда прибув з раптовим офіційним візитом до Києва - на знак підтримки України прибув до Києва. Разом з президентом Зеленським польський лідер прибув до Верховної Ради і виступив перед парламентарями.
Свою промову перед нардепами глава Польщі почав з того, що зачитав перші рядки гімну України та Польщі.
"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, Ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - заявив Дуда.
Крім того, за словами президента Польщі, після всіх звірств, які російські окупанти вчинили в Україні, з Росією ніхто не матиме справу в Європі.
"Після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, як зазвичай, панове президенти і прем'єри!",- каже Дуда.
Крім того, президент Польщі пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.
Далі, Анджей Дуда в промові процитував Івана Франка - про "духу, який тіло рве до бою". Лідер Польщі також заявив, що героїчна оборона Маріуполя назавжди відобразиться у світовій історії.
"Польський народ дякує вам за ваш опір, за вашу відвагу і ваш захист Вітчизни", – підсумував він.
Крім того, представник Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря заявила про те, що президент Володимир Зеленський внесе скоро внесе до Верховної Ради законопроект про особливий правовий статус для поляків в Україні.
"Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту "Про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні"!", - повідомила вона.
Виступив із трибуни Верховної Ради і сам президент Зеленський
"На самій передовій Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. Поляки це знають, поважають і цінують, всіляко цьому сприяють Саме тому ми все одно бачимо санкційні заходи. Польща є одним із лідерів просування санкцій, які украй необхідні, щоб змусити Росію до світу", - заявив він.
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Нагадаємо, раніше президент Польщі Анжей Дуда за кілька годин до нападу росіян 24 лютого був у столиці України і встиг її покинути.
"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як воно сталося. Прощаючись, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", - заявив політик.
За словами президента Польщі, президент Зеленський був упевнений, що українська армія зможе вистояти проти російських військ.
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