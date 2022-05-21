УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Можливо, ми бачимося востаннє": Дуда розповів, що Зеленський знав про війну і попрощався перед нею

21 травня 2022, 11:40

Президент України був впевнений у силі української армії, проте припускав, що він сам може не вижити.

Дуда розповів, що Зеленський знав про війну і попрощався перед нею/ Reuters, Офіс президента

Глава Української держави Володимир Зеленський знав, що Росія планує напасти на Україну, і за декілька годин до повномасштабного вторгнення розповів про те, що це станеться, президенту Польщі Анджею Дуді.

Дуда за декілька годин до нападу був у столиці України і встиг її покинути. Про це розповів сам президент Польщі, пише Polska Times.

"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як він стався. Прощаючись, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", – заявив Дуда.

За словами президента Польщі, Зеленський був впевнений, що українська армія зможе вистояти проти російських військ.

"Я почув (від Володимира Зеленського – ред.): "Росіяни думають, що ми не будемо воювати, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які вже воювали вісім років, які знайомі з бойовими діями. Це зовсім інша Україна і зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році", – процитував Зеленського президент Польщі.

Водночас Дуда повідомив, що український президент тоді за декілька годин до вторгнення РФ попрощався з ним. Зеленський сказав Дуді: "Анджей, можливо, ми бачимося в останній раз".

Раніше Зеленський розповів, як готувалася Україна до наступу РФ. Він зазначив, що Україні було відомо про підготовку наступу, але ні українській, ні західній розвідці не було відомо, що саме відбуватиметься і в яких масштабах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією в бою, але завершення буде дипломатичним. Глава держави зазначив, що Україна хоче повернути собі все, а Російська Федерація хоче зробити так, щоби нічого не віддавати.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Анджей Дуда
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра, 22 травня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - подарунок долі, Козерогам - важлива людина

12:52

Три танки та п'ять бойових машин: як українські десантники спопеляють ворога на фронтіВідео

12:51

Буде жорсткою і кривавою: у Зеленського розповіли про фінальну стадію війни в УкраїніВідео

12:45

"Ви приїжджайте, море залишилося": Осадча зворушила щемливою історією маленького хлопчика з Маріуполя

12:44

Прикмети на 22 травня: що не можна робити в день святого Миколая Чудотворця і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
12:33

Хоча б попили разом чаю: Олена Зеленська розповіла, як змінила війна їхню сім'ю з президентомВідео

12:21

Молодик в травні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду і залучити в дім удачу

12:18

Залежатиме від дати переговорів: Зеленський назвав мету зустрічі з Путіним

11:56

Експерт пояснив, чи є ризик того, що війна в Україні переросте в Третю світову

11:56

Під Ізюмом ЗСУ перетворили на металобрухт багато техніки окупантів: яскраве відеоВідео

11:40

"Можливо, ми бачимося востаннє": Дуда розповів, що Зеленський знав про війну і попрощався перед неюВідео

11:29

Чому Грузія і Молдова не допоможуть Україні здолати РосіюПогляд

11:23

У Києві, Харкові та Херсоні пролунали сильні вибухи - перші подробиці

11:18

Зеленський розповів, що чекає захисників "Азовсталі" після виходу з заводу

11:05

Зеленський розповів, як готувалася Україна до наступу РФ: "Ми знали, та не розуміли масштабу"

10:47

Зеленський про завершення війни: перемога України точно буде в бою, але кінцівка - в дипломатії

10:47

"Може я не політик?": Зеленський зробив несподівану заяву про своє президентство

10:27

Сумська відповіла Кондратюку на пропозицію відмовитися від дочки, що живе в РФ

10:20

Прикмети на 21 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:17

"Якийсь клуб самогубців": ЗМІ з'ясували подробиці розгрому окупантів біля Сіверського Донця

Реклама
10:01

Україну заллє дощами: синоптики попередили про різку зміну погодиВідео

10:00

"Поховали жінку, а в її могилу влучила бомба": подружжя з Луганщини розповіло про втечу з пекла

09:42

Повернувся в РФ за обміном: льотчик, який бомбив міста в Україні, помер у страшних муках

09:19

Росія припинила постачати газ до ФінляндіїВідео

09:17

Чому Білорусь не вплутається у війну з УкраїноюПогляд

09:00

Закінчить як цар Микола II: політолог спрогнозував майбутнє Путіна після поразки у війні

08:50

Два танки "випарувалися": нацгвардійці ефектно підірвали ворожу техніку разом з екіпажемВідео

08:43

Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2022: Ракам - неприємна поїздка, Дівам - витрати, Скорпіонам - великі гроші

08:13

РФ може завищувати кількість захисників Азовсталі: експерти пояснили, навіщо це потрібно КремлюВідео

08:07

ЗСУ знищили на півдні 3 ворожі танки, Град і 36 окупантівВідео

07:29

Затяжний конфлікт на Півдні: окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ - ISWВідео

06:54

Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для покупки газу з РФ - Reuters

06:37

Полювання на відьом: що буде з російським військом у рясах в УкраїніПогляд

05:30

Україна поверне Крим з Донбасом, а регіони РФ кинуться до її складу - ЗагороднійВідео

05:00

"140-мільйонна держава злякалася одного виродка": Горбунов розповів, чому не спілкується з росіянамиВідео

04:40

Долар різко злетів: українців попередили про новий рекордВідео

04:11

Хвороби печінки: тривожні симптоми, з якими потрібно бігти до лікаря

03:38

"Нам цю важку війну не виграти": Гіркін біснується через вищого військового керівництва РФ

03:08

"Її ослаблення вигідне всім": експерт пояснив, як інші держави можуть розібрати РФ собі по шматкахВідео

03:07

Жадана Моніка Беллуччі в пікантному корсажі показала "солодке життя"

Реклама
02:36

Народний артист Росії Олександр Філіппенко одягнув вишиванку на знак підтримки України

02:05

Гороскоп на тиждень 23-29 травня: Тільцям - повернення додому, Левам - визнання

01:33

Нова спроба захопити Київ і Харків: експерт назвав умову, за якої армія РФ піде в атакуВідео

00:32

Рашистів "покришили" разом з технікою: ЗСУ знищили 80 окупантів на ДонбасіВідео

00:31

Санкції у РФ досягнуть масового масштабу: восени очікується пік безробіття і звільненьВідео

00:27

В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп

00:21

Не рвіть, мамо, горлянку: дочку Ольги Сумської застукали на червоній доріжці в РФ

20 травня, п'ятниця
23:45

"Опівнічний танцюрист": Хливнюк затанцював і заспівав у перервах між службою

23:39

У Пентагоні з'ясували, чи використовує Росія лазерну зброю

23:35

Тодоренко поділилася підозріло сумним фото напередодні пологів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти