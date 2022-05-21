"Можливо, ми бачимося востаннє": Дуда розповів, що Зеленський знав про війну і попрощався перед нею

Дуда розповів, що Зеленський знав про війну і попрощався перед нею/ Reuters, Офіс президента

Глава Української держави Володимир Зеленський знав, що Росія планує напасти на Україну, і за декілька годин до повномасштабного вторгнення розповів про те, що це станеться, президенту Польщі Анджею Дуді.

Дуда за декілька годин до нападу був у столиці України і встиг її покинути. Про це розповів сам президент Польщі, пише Polska Times.

"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як він стався. Прощаючись, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", – заявив Дуда.

За словами президента Польщі, Зеленський був впевнений, що українська армія зможе вистояти проти російських військ.

"Я почув (від Володимира Зеленського – ред.): "Росіяни думають, що ми не будемо воювати, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які вже воювали вісім років, які знайомі з бойовими діями. Це зовсім інша Україна і зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році", – процитував Зеленського президент Польщі.

Водночас Дуда повідомив, що український президент тоді за декілька годин до вторгнення РФ попрощався з ним. Зеленський сказав Дуді: "Анджей, можливо, ми бачимося в останній раз".

Раніше Зеленський розповів, як готувалася Україна до наступу РФ. Він зазначив, що Україні було відомо про підготовку наступу, але ні українській, ні західній розвідці не було відомо, що саме відбуватиметься і в яких масштабах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією в бою, але завершення буде дипломатичним. Глава держави зазначив, що Україна хоче повернути собі все, а Російська Федерація хоче зробити так, щоби нічого не віддавати.

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