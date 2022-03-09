Зеленський пригрозив українським політикам які "шукають ниточки в Росію": "Бачу, що ви робите"

В Україні є політики, які "знову шукають ниточки в Росію", розповів Зеленський / t.me/OP_UA

У новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський підкреслив, що деякі українські політики і зараз намагаються підтримувати зв'язок з Росією задля власної вигоди, та працюють на розкол країни.

"Ми отримуємо сигнали про те, що дехто в Україні вирішив, що може не боротися разом з усіма. І пробує якось окремо за щось своє особисте, за власну вигоду. Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію, а деякі інші знову працюють на розкол всупереч єдності", - заявив Зеленський.

Гарант також натякнув, що особистості розкольників йому відомі, і їх чекатиме покарання за законами воєнного часу в тому випадку, якщо вони продовжать в тому ж дусі.

"Я хочу сказати тільки одне і один раз. Бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою, як і годиться у воєнний час. Слава Богу, наші люди у всьому і у всіх вже розібралися", - пригрозив він.

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