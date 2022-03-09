Максимальний масштаб загрози: Зеленський заявив, що ворог завів до України всіх, кого міг

Зеленський заявив, що ворог завів до України всіх, кого міг/ Reuters

Масштаб загрози для Української держави зараз – максимальний. Окупаційний контингент уже завів на українську територію майже усіх, кого збирали для вторгнення в Україну.

Проте і масштаб відповіді з української сторони також максимальний. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За словами Зеленського, у росіян є техніка і накази вбивати, проте в українців є народ і сильне бажання перемогти та очистити свою землю.

Він зазначив, що український народ захищає свою землю героїчно, і про це вже знають у кожному куточку на планеті. Також Зеленський процитував слова з поезії Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі".

"Ворог може зруйнувати стіни наших будинків, шкіл, церков, може розбити українські підприємства, але ніколи не добереться до нашої душі, до нашого серця, до нашого уміння жити вільно і боротися сміливо", – сказав Зеленський.

Реклама

Президент наголосив, що українська армія і тероборона взяли багато трофеїв – і танків, і бойових машин піхоти, і боєприпасів. Тепер захоплена ворожа техніка працюватиме на українську оборону.

"Все більше солдатів та командирів противника задають собі дуже просте питання: для чого їх сюди послали на цю чужу землю? І у нас нема відповіді, окрім одного слова – загибель", – зазначив президент Української держави.

Також Зеленський звернувся російською мовою до військових країни-агресора і наголосив, що Україна не буде здаватися. Він закликав російських солдатів не вірити своїм командирам і спробувати врятуватися.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що заборона імпорту нафти з Росії, який ввели США, суттєво послабить окупантів. Світ вже не вірить у майбутнє Росії і не говорить про нього.

Напередодні, 8 березня, президент Володимир Зеленський у зверненні до британської Палати громад чітко заявив пріоритети України у війні з Росією. Президент заявив готовність українців боротися з агресором до переможного кінця.

Читайте також: