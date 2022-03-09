Світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього, жодної перспективи - Зеленський

Зеленський висловився про Росію / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Заборона імпорту нафти з Росії, який ввели США, суттєво послабить окупантів. Світ вже не вірить у майбутнє Росії і не говорить про нього, йдеться в вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

Глава держави звернув увагу на заборону імпорту нафти із Росії. Він зазначив, що цей крок США значно послабить окупантів.

"Світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього. Ні слова, ніякої перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати наше відновлення. Після війни. Тому що всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обов'язково настане ось "після війни", – зазначив президент.

Безпольотна зона над Україною

У НАТО заявили, що не забезпечуватимуть безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ні на землі, ні в повітряному просторі", - заявляв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

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Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.