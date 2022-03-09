"Послухайте, у нас війна": Зеленський поквапив США з рішенням про передачу польських літаків Україні

Президент закликає США врегулювати це питання.
Президент Володимир Зеленський розкритикував США за блокування поставок польських літаків в Україну.
Під час свого відеозвернення він закликав владу США прискорити вирішення даного питання, оскільки в Україні гинуть мирні жителі.
"Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці ... його потрібно вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну американську базу. Ми також знаємо, що домовленість американської сторони з Польщею є, але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито необґрунтовані. І про це говорять у Вашингтоні… Так коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на медіа і сигнали, це ж не пінг-понг, це про людські життя... Вирішуйте швидше, відправте нам літаки", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.
читайте такожПольські Міг - 29 для України: з'явилася реакція ПентагонуПізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.
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