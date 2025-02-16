Україна готує візит Зеленського до Саудівської Аравії - головні теми переговорів

Українська делегація в Ер-Ріяді готує візит Зеленського / колаж: Главред, фото: FB Юлія Свириденко

Що сказала Свириденко:

Візит розпочався із зустрічі з майже сотнею саудівських підприємців

Саудівська Аравія направила на відновлення України 500 млн дол.

Експорт до Саудівської Аравії зріс

Українська урядова делегація перебуває в Саудівській Аравії, де готує візит президента України Володимира Зеленського, і вже презентувала економічних проєктів та приватизаційних можливостей на півмільярда доларів. Про це написала міністр економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що візит розпочався із зустрічі з майже сотнею саудівських підприємців і повідомила, що українська делегація презентувала проєкти в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі, масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства та привабливі приватизаційні можливості.

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"У наступні дні матимемо десятки зустрічей, щоб підготувати візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону", - заявила також Свириденко.

Міністр нагадала, що Саудівська Аравія спрямувала на відновлення України 500 млн доларів, допомагаючи гуманітарно та економічно.

"Зараз заклик інвестуйте в Україну не чекаючи завершення війни, ми можемо проілюструвати дуже конкретними бізнесами з Саудівської Аравії. Наприклад FAS Energy, яка інвестувала у відновлювану енергетику в Україні. Або SALIC, яка минулого року у вересні стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів - МХП, придбавши 12,6% акцій компанії. Я безмежно вдячна всім тим компаніям, які показують лідерство і те, що інвестувати в Україну зараз можна і потрібно", - зазначила вона.

За словами Свириденко, під час сьогоднішньої зустрічі українська урядова делегація побачила значний інтерес саудівських підприємців насамперед до інфраструктурних та енергетичних проєктів, а також до пропозицій у сфері інновацій та агробізнесу, зокрема у сфері виробництва добрив, де Саудівська Аравія має експертизу.

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"Спільні зусилля вже зараз дають результат, хоч і невеликими кроками. Експорт до Саудівської Аравії зріс із 291 мільйона доларів у 2023 до 368 мільйонів у 2024. І ми очікуємо зростання і цього року. Ми ще не вийшли на довоєнні показники, але я сподіваюся, що зможемо цього досягнути і такі бізнес-форуми цьому сприятимуть", - написала українська міністерка.

Вона подякувала за презентацію інвестиційних можливостей міністру аграрної політики Віталію Ковалю, першій заступниці міністра розвитку громад та територій України Альоні Шкурум, своєму заступнику Олексію Соболєву та в.о. голови Фонду держмайна Іванні Смачило.

Також Свириденко висловила подяку за продуктивний бізнес-форум міністру інвестицій Саудівської Аравії Халіду Аль-Фаліху.

Плани Трампа щодо завершення війни - головне

Як повідомляв Главред, у Саудівській Аравії найближчими днями відбудуться переговори між офіційними представниками США і Росії. Метою переговорів є підготовка саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна і Володимира Зеленського для пошуку шляхів завершення війни.

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Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що Україна чітко окреслила червоні лінії в переговорах зі США та ЄС. Він також спростував чутки про зустрічі з росіянами і наголосив, що жодні рішення без України не будуть ухвалені.

Крім цього, за даними The Telegraph, так званий "мирний план" Дональда Трампа передбачає передачу 20% території України Росії в обмін на "гарантії миру" від Путіна. США і НАТО не зобов'язані будуть захищати Україну в разі нового нападу.

Європейських лідерів шокувало, що Трамп і Путін домовляються без консультацій із союзниками. Зеленський вважає, що такий сценарій неприйнятний.

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