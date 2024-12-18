Зеленський прибув до Брюсселя: про що говоритимуть лідери країн ЄС та НАТО

Зʼявилися подробиці візиту Володимира Зеленського до Брюсселя.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-pribyl-v-bryussel-o-chem-budut-govorit-lidery-stran-es-i-nato-10623527.html Посилання скопійоване

Що відомо про візит Зеленського до Брюсселя / Колаж: Главред, фото УНІАН

Основне:

Володимир Зеленський прибув до Брюсселя

Під час зустрічей президент обговорюватиме питання гарантій безпеки, зміцнення армії та посилення української ППО

У середу, 18 грудня, президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де ключовими темами переговорів будуть безпекові гарантії, посилення української армії та надання систем протиповітряної оборони. Про це очільник країни заявив у Брюсселі під час спільного підходу до преси з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Укрінформ.

Крім безпекових гарантій для України, за словами Зеленського, під час переговорів йтиметься і про посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, говоритимуть про кількість систем ППО, які необхідно передати Україні.

відео дня

Він також додав, що єдність Європи у підтримці України є надзвичайно важливою.

"Дуже важливо використати ці два дні у Брюсселі, щоб зустрітися з усіма нашими партнерами і мати спільну, не розділену позицію Європи, про те, як убезпечити Україну, наших громадян. Звичайно, говоритимемо й про те, як зміцнити нашу армію", - підкреслив президент України.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що проведе в Брюсселі двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, після чого у них відбудеться спільна зустріч з іншими європейськими лідерами.

"Ми матимемо переговори, удвох, а також з нашими делегаціями , а потім деякі з наших європейських колег приєднаються до зустрічі тут, у Брюсселі, і це також можливість сидіти з ними. І на порядку денному дуже важливо переконатися, що президент, його команда, Україна одного дня, коли вони так вирішать, будуть у найкращому становищі для початку мирних переговорів", — зазначив Рютте.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, Володимир Зеленський повідомив, що у Брюсселі заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн.

Нещодавно, Зеленський повідомляв, що наразі в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас, за словами, спецпредставника Келлога, Україна і країна-агресор Росія вже готові до проведення мирних переговорів. Він навів дані представника Міністерства оборони США про те, що РФ втрачає до 200 окупантів на день. Не кращою є ситуація із північнокорейськими військовими, яких країна-агресор залучає до бойових дій на Курщині - їх ліквідували або поранили вже у кількості декількох сотень.

Читайте також:

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред