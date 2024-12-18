Зеленський прибув до Брюсселя: про що говоритимуть лідери країн ЄС та НАТО

Основне:
- Володимир Зеленський прибув до Брюсселя
- Під час зустрічей президент обговорюватиме питання гарантій безпеки, зміцнення армії та посилення української ППО
У середу, 18 грудня, президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де ключовими темами переговорів будуть безпекові гарантії, посилення української армії та надання систем протиповітряної оборони. Про це очільник країни заявив у Брюсселі під час спільного підходу до преси з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Укрінформ.
Крім безпекових гарантій для України, за словами Зеленського, під час переговорів йтиметься і про посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, говоритимуть про кількість систем ППО, які необхідно передати Україні.
Він також додав, що єдність Європи у підтримці України є надзвичайно важливою.
"Дуже важливо використати ці два дні у Брюсселі, щоб зустрітися з усіма нашими партнерами і мати спільну, не розділену позицію Європи, про те, як убезпечити Україну, наших громадян. Звичайно, говоритимемо й про те, як зміцнити нашу армію", - підкреслив президент України.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що проведе в Брюсселі двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, після чого у них відбудеться спільна зустріч з іншими європейськими лідерами.
"Ми матимемо переговори, удвох, а також з нашими делегаціями , а потім деякі з наших європейських колег приєднаються до зустрічі тут, у Брюсселі, і це також можливість сидіти з ними. І на порядку денному дуже важливо переконатися, що президент, його команда, Україна одного дня, коли вони так вирішать, будуть у найкращому становищі для початку мирних переговорів", — зазначив Рютте.
Війна в Україні - останні новини
Як писав Главред, Володимир Зеленський повідомив, що у Брюсселі заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн.
Нещодавно, Зеленський повідомляв, що наразі в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів.
Водночас, за словами, спецпредставника Келлога, Україна і країна-агресор Росія вже готові до проведення мирних переговорів. Він навів дані представника Міністерства оборони США про те, що РФ втрачає до 200 окупантів на день. Не кращою є ситуація із північнокорейськими військовими, яких країна-агресор залучає до бойових дій на Курщині - їх ліквідували або поранили вже у кількості декількох сотень.
Читайте також:
- Трамп і НАТО зможуть залучити Путіна до переговорів: Рютте назвав умову
- НАТО дасть Україні всі системи ППО, які можуть надати - Рютте
- "Ми не пробачимо": Зеленський відреагував на заклики Трампа швидко завершити війну
Хто такий Марк Рютте?
Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року.
Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.
Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред