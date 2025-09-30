Зіркові батли та багато любові до України: коли дивитися новий сезон шоу "Я люблю Україну" на ТЕТ

Затишні осінні вечори із ведучими та гравцями "Я люблю Україну".

Я люблю Україну на ТЕТ новий сезон - коли дивитися / Пресслужба

З 2 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ стартує новий сезон улюбленого родинного шоу "Я люблю Україну" – проєкту, який третій рік поспіль об’єднує глядачів, дарує гарний настрій та створює теплі традиції сімейних вечорів.

У новому сезоні глядачів чекає ще більше веселих і пізнавальних раундів, несподіваних фактів про нашу країну та дружніх змагань. Ведуча проєкту – чарівна й харизматична Дар’я Петрожицька. Разом з незмінними капітанами Юрієм Ткачем та Олександром Педаном вона знову влаштовуватиме зіркові батли на кмітливість і знання України.

Щонеділі о 19:00 неповторну атмосферу гри створюватимуть нові зіркові склади команд: актори, співаки, коміки, телеведучі та спортсмени. Серед учасників сезону улюбленці глядачів: Фагот і Фоззі з гурту Танок на майдані Конґо, Бампер і Сус, Дмитро Каднай, Анна Різатдінова, Вася Харізма, Мішель Андраде, Ірина Сопонару, Іван Люленов, Анатолій Анатоліч, SKYLERR, Ірина Кудашова, Максим Бородін, Наталі Солонік та багато інших.

"Я люблю Україну" – це проєкт, з яким пізнаєш Україну в легкій і розважальній формі, знову закохуєшся в її велич і красу, надихаєшся та єднаєшся. Це гра, в якій важливий не результат, а момент, спільні емоції, що стають частиною родинного вечора.

Не пропустіть прем’єру нового сезону шоу "Я люблю Україну" вже 2 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ. Проведіть осінні вечори в компанії зірок, теплих емоцій і любові до України.

