Зеленський показав допит полонених північнокорейців і звернувся до Кім Чен Ина

Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути інші шляхи, вказав президент.

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Володимир Зеленський звернувся до Кім Чен Ина / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, KCNA

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Україна готова передавати полонених північнокорейців КНДР

Путін не може вести війну без допомоги від Пхеньяна

Україна готова передати диктатору КНДР Кім Чен Ину полонених північнокорейських солдатів, якщо Пхеньян сприятиме поверненню українських воїнів із російського полону, заявив президент Володимир Зеленський.

"Крім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безумовно, будуть й інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не повинно залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР", - зазначив він у своєму Telegram.

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Глава держави нагадав, що диктатор Володимир Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО і спроби переписати історію, "а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяну".

"Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії", - зазначив він.

Але для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й інші шляхи, вказав президент.

"Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення корейської правди про цю війну, отримають таку можливість", - додав Зеленський.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Дивіться відео - Зеленський показав допит північнокорейців:

/ Скриншот

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Як повідомляв Главред, за словами Романа Свитана, залучення північнокорейських військових не допомогло Росії посилити позиції і витіснити ЗСУ з Курщини. Солдатів КНДР використовують як "гарматне м'ясо".

Раніше Євген Дикий попередив, що російський диктатор Володимир Путін може купити ще 120 тисяч солдатів із Північної Кореї, але вони виявляться не готовими до цієї війни.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що північнокорейські підрозділи на Курському напрямку продовжують зазнавати суттєвих втрат серед особового складу, через що російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР.

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Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

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