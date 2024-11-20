Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників: що передбачається

Рішення про позбавлення державних нагород для підозрюваних може винести суд в якості додаткового покарання, йдеться в тексті законопроекту.

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Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників України / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Коротко:

Зеленський підписав законопроект про позбавлення зрадників України державних нагород

Відомо, які особи можуть бути позбавлені держнагород

Сьогодні, 20 листопада, президент України підписав законопроект який дозволяє процедуру позбавлення зрадників України державних нагород. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram, крім того, про це свідчить картка законопроекту №11410 на сайті Верховної Ради.

"Тільки сьогодні Парламент прийняв (законопроект - ред.) №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України і президент його вже встиг підписати", - наголосив Железняк. відео дня

Згідно з новим законом, державних нагород можуть бути позбавлені особи, визнані винними у таких діях:

скоєння тяжких або особливо тяжких злочинів;

злочинів, які становлять загрозу національній безпеці України, міжнародному правопорядку або миру.

Новий закон вносить зміни до статей Кримінального кодексу України та інших нормативних актів, запроваджуючи додатковий вид покарання — позбавлення державних нагород України.

Відповідно до положень закону, особа, яка втратила державні нагороди, а також її родина позбавляються всіх прав і пільг, що надаються нагородженим.

Рішення про позбавлення нагород може ухвалити суд як додаткове покарання. Суд зобов’язаний розглянути це питання під час винесення вироку та визначити, чи є підстави для такого заходу.

Повідомлення підозр у держзраді - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 листопада, народному депутату України Євгену Шевченку було оголошено підозру у державній зраді. Він раніше закликав президента Володимира Зеленського розпочати "діалог" із РФ і відомий своєю близькістю до білоруського диктатора Лукашенка. Про це повідомили в ДБР та СБУ.

4 вересня Печерський райсуд Києва переніс підготовче засідання у справі про держзраду депутата Нестора Шуфрича. Причиною стало погане самопочуття підсудного, через що до зали суду викликали лікарів. За інформацією "Суспільного", адвокати Шуфрича клопотали про перенесення через його реабілітацію після операції у приватній клініці.

Згодом Державне бюро розслідувань прокоментувало чутки про нібито смерть Шуфрича у лікарні. Радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян уточнила, що справу нардепа передано до суду.

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Державна зрада Державна зрада – це стаття 111 Кримінального кодексу України. У нашій країні за держзраду загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років. Також можлива конфіскація майна.

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