Шуфрич влаштував "театр" у суді: кликав медиків, зірвав засідання

Під питанням наступне підготовче засідання, яке перенесли на 5 вересня.

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Шуфрич поскаржився, що його витягнули з приватної клініки / Колаж Главреда. Фото: Суспільне, скріншот відео

Печерський райсуд Києва у середу, 4 вересня, переніс підготовче засідання у справи про держзраду депутата Нестора Шуфрича. Підсудний скаржився на самопочуття, до зали суду викликали медиків, пише Суспільне.

Як повідомляє мовник, підсудний і його адвокати клопотали про перенесення засідання. За словами захисників політика, його буцімто забрали до суду з приватної клініки під час післяопераційної реабілітації.

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Прокурори погодились на виклик лікарів до зали, але заперечили проти перенесення розгляду. Зрештою суд таки задовольнив клопотання про розгляд справи на 5 вересня за участі колегії суддів.

Шуфричу раптово стало зле у залі суду - дивіться відео:

Водночас, як передає кореспондент Суспільного, прокурори кажуть про те, що така колегія може не зібратися, оскільки, за їхніми словами, фактично всі судді Печерського суду вже раніше брали участь в попередніх етапах цієї справи і мають заявити самовідвід.

Якщо така колегія не збереться, то засідання буде ще відтерміновано, пояснює мовник.

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Нестор Шуфрич - у чому звинувачують політика

У вересні 2023 року Нестору Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді.

У Шуфрича в будинку знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. В українській спецслужбі уточнюють, що одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Відтоді депутату неодноразово продовжувати арешт з триманням під вартою.

Напередодні Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт. Шуфрича та його експомічника окрім держзради також звинувачують у фінансуванні дій, вчинених з метою повалення державної влади чи зміни державного кордону.

Шуфрич разом з поплічником забезпечив переоформлення нерухомості у Криму за законами Росії, уклавши з незаконним воєнізованим формуванням "Охрана" Росгвардії договір охорони.

У спецслужбах зауважують, що Шуфрич був завербований ФСБ і систематично публічно поширював наративи держави-агресорки.

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