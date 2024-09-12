​Зеленський підписав важливий законопроєкт: кого чекає відстрочка від призову

21 серпня законопроєкт №11391 підтримала Верховна Рада.

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​Зеленський підписав законопроєкт про відстрочку / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Офис президента

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11391, згідно з яким вносяться зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову на службу для тих, чиї родичі загинули на війні.

Можна дійти такого висновку, адже в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради з'явилася відповідна позначка.

Як відомо, 21 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт №11391. Він передбачає відстрочку від призову для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра", загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

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Важливо зазначити, що в попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що "не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, що у ТЦК пояснили, як у цьому випадку треба діяти усім військовозобовʼязаним. Зазначається, що з відстрочкою теж можуть призвати.

У ТЦК також розповіли, як зробити оформлення відстрочки від мобілізації. Зазначається, наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана.

Як відомо, на початку вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроект про заборону мобілізації осіб віком до 25 років, зазначає народний депутат Железняк.

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