З відстрочкою теж можуть призвати: у ТЦК дали розʼяснення

У ТЦК пояснили, як у цьому випадку треба діяти усім військовозобовʼязаним.

https://glavred.net/ukraine/z-vidstrochkoyu-tezh-mozhut-prizvati-u-tck-dali-roz-yasnennya-10595273.html Посилання скопійоване

Мобілізація в Україні - можуть призвати і з відстрочкою / Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Відстрочка від мобілізації не є гарантією уникнення призову на службу. Якщо документ не належно оформлений, військовозобовʼязаного залучать до Сил оборони, прокоментували у Тернопільському обласному ТЦК СП.

Як розповів начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда, військовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, проте її належно не оформили, підлягають мобілізації на загальних підставах.

"Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що особі вона надана", - зазначив Грунда. відео дня

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Для того, аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити такі заходи, зокрема:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред, 3 вересня Верховна рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт № 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації з 18 до 25 років осіб тимчасово непридатних до військової служби, а також тих, хто не проходив строкову службу або не має військової кафедри.

До цього офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський казав, що потрібно мобілізувати чоловіків від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою.

Також відомо, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред