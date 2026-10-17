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Відстрочки у Резерв+ почали продовжувати, але не всім: у Міноборони зробили заяву

Анна Ярославська
17 жовтня 2026, 12:59
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Понад 90% відстрочок буде продовжено без подання заяв. Процес триватиме до 30 жовтня, а результат перевірки кожен зможе побачити в додатку "Резерв+".
резерв+
Відстрочка від мобілізації - 22 категорії зможуть обійтися без заяв / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Кому продовжать відстрочку без звернень до держустанов
  • Що робити, якщо автоматичне продовження не спрацювало
  • Які відстрочки можна оформити онлайн у "Резерв+"

В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації: понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені без повторних заяв та візитів до державних установ. Процес триватиме до 30 жовтня, а його результат відображатиметься в додатку "Резерв+". Про це 17 жовтня повідомило Міністерство оборони України.

Підстави для продовження перевіряють за єдиними правилами, звіряючи їх із даними державних реєстрів. Оновлення відбуватиметься поетапно, тому повідомлення про результат надходитимуть користувачам у різний час, уточнюється на сторінці МО у Facebook.

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Тим, хто поки що не отримав жодної відповіді, у відомстві радять не поспішати з висновками.

"Ви отримаєте повідомлення в "Резерв+" у будь-якому разі - і якщо відстрочка продовжиться автоматично, і якщо цього не відбудеться. Якщо повідомлення ще немає, дочекайтеся результату перевірки", - наголосили в Міноборони.

Після успішного продовження слід оновити електронний військово-реєстраційний документ і перевірити новий термін дії відстрочки.

Хто може розраховувати на автоматичне продовження відстрочки

Автоматичний механізм охоплює 22 категорії громадян. Ключова умова: підстава для відстрочки має бути актуальною та підтверджуватися державними реєстрами. До переліку входять:

  • особи з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до військової служби;
  • батьки трьох і більше дітей;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
  • особи, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
  • опікуни особи, визнаної недієздатною;
  • особи, у яких дружина або чоловік має інвалідність I або II групи;
  • особи, у яких дружина або чоловік має інвалідність III групи;
  • особи, у яких батько, мати або хтось із батьків дружини чи чоловіка має інвалідність I або II групи;
  • особи, які доглядають за родичем другого або третього ступеня споріднення з інвалідністю;
  • дружини та чоловіки військовослужбовців, у яких є дитина;
  • студенти та аспіранти;
  • працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;
  • вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;
  • особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або дії воєнного стану;
  • родичі Героїв України, нагороджених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військовослужбовці, звільнені з полону;
  • особи, які уклали річний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Негативний результат автоматичної перевірки ще не позбавляє людину права на відстрочку. Найчастіше причина криється в неповних або застарілих відомостях у реєстрах. У такому випадку варто перевірити й, за необхідності, оновити ці дані, а потім подати новий запит через Резерв+, якщо послуга доступна онлайн, або звернутися з документами до будь-якого ЦНАП. Чинна відстрочка при цьому залишається чинною до закінчення свого терміну.

Окремо у відомстві уточнюють, куди саме не варто звертатися з документами.

"Подавати заяву на відстрочку до ТЦК та СП не потрібно", - наголошують у міністерстві.

Разом з тим автоматичне продовження та оформлення нового відстрочення є різними послугами. Якщо автоматично продовжуватимуть відстрочення для 22 категорій, то оформити нове онлайн у Резерв+ зараз можуть лише 12. Серед них:

  • особи з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
  • ті, у кого дружина, чоловік, батько чи мати з інвалідністю I або II групи.

Онлайн-оформлення також доступне дружинам і чоловікам військовослужбовців, у яких є дитина, батькам трьох і більше дітей, батькам, які самостійно виховують дитину до 18 років, студентам та аспірантам, працівникам закладів вищої та професійної освіти, науковцям, а також вчителям і педагогам шкіл.

За даними Міноборони, цей перелік поступово розширюватимуть: нові послуги з’являтимуться в "Резерв+" у міру налагодження обміну даними між державними реєстрами.

Відстрочки у Резерв+ почали продовжувати, але не всім: у Міноборони зробили заяву
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Відстрочка від мобілізації в Україні - новини

Як писав Главред, народження дитини може стати самостійною підставою для відстрочки від призову на рік - у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 15541. Документ уже направлено до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але парламент його ще не розглядав.

Українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, зможуть отримати тримісячну відстрочку від мобілізації. Протягом цього часу мобілізувати людину можна буде лише на добровільній основі. Відповідний законопроект № 16034 зареєстрували у Верховній Раді низка депутатів від партії "Слуга народу".

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Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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