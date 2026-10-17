Відстрочки у Резерв+ почали продовжувати, але не всім: у Міноборони зробили заяву

Ви дізнаєтеся:
- Кому продовжать відстрочку без звернень до держустанов
- Що робити, якщо автоматичне продовження не спрацювало
- Які відстрочки можна оформити онлайн у "Резерв+"
В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації: понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені без повторних заяв та візитів до державних установ. Процес триватиме до 30 жовтня, а його результат відображатиметься в додатку "Резерв+". Про це 17 жовтня повідомило Міністерство оборони України.
Підстави для продовження перевіряють за єдиними правилами, звіряючи їх із даними державних реєстрів. Оновлення відбуватиметься поетапно, тому повідомлення про результат надходитимуть користувачам у різний час, уточнюється на сторінці МО у Facebook.
Тим, хто поки що не отримав жодної відповіді, у відомстві радять не поспішати з висновками.
"Ви отримаєте повідомлення в "Резерв+" у будь-якому разі - і якщо відстрочка продовжиться автоматично, і якщо цього не відбудеться. Якщо повідомлення ще немає, дочекайтеся результату перевірки", - наголосили в Міноборони.
Після успішного продовження слід оновити електронний військово-реєстраційний документ і перевірити новий термін дії відстрочки.
Хто може розраховувати на автоматичне продовження відстрочки
Автоматичний механізм охоплює 22 категорії громадян. Ключова умова: підстава для відстрочки має бути актуальною та підтверджуватися державними реєстрами. До переліку входять:
- особи з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до військової служби;
- батьки трьох і більше дітей;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
- особи, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
- опікуни особи, визнаної недієздатною;
- особи, у яких дружина або чоловік має інвалідність I або II групи;
- особи, у яких дружина або чоловік має інвалідність III групи;
- особи, у яких батько, мати або хтось із батьків дружини чи чоловіка має інвалідність I або II групи;
- особи, які доглядають за родичем другого або третього ступеня споріднення з інвалідністю;
- дружини та чоловіки військовослужбовців, у яких є дитина;
- студенти та аспіранти;
- працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;
- вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;
- особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або дії воєнного стану;
- родичі Героїв України, нагороджених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- військовослужбовці, звільнені з полону;
- особи, які уклали річний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.
Що робити, якщо відстрочку не продовжили
Негативний результат автоматичної перевірки ще не позбавляє людину права на відстрочку. Найчастіше причина криється в неповних або застарілих відомостях у реєстрах. У такому випадку варто перевірити й, за необхідності, оновити ці дані, а потім подати новий запит через Резерв+, якщо послуга доступна онлайн, або звернутися з документами до будь-якого ЦНАП. Чинна відстрочка при цьому залишається чинною до закінчення свого терміну.
Окремо у відомстві уточнюють, куди саме не варто звертатися з документами.
"Подавати заяву на відстрочку до ТЦК та СП не потрібно", - наголошують у міністерстві.
Разом з тим автоматичне продовження та оформлення нового відстрочення є різними послугами. Якщо автоматично продовжуватимуть відстрочення для 22 категорій, то оформити нове онлайн у Резерв+ зараз можуть лише 12. Серед них:
- особи з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
- ті, у кого дружина, чоловік, батько чи мати з інвалідністю I або II групи.
Онлайн-оформлення також доступне дружинам і чоловікам військовослужбовців, у яких є дитина, батькам трьох і більше дітей, батькам, які самостійно виховують дитину до 18 років, студентам та аспірантам, працівникам закладів вищої та професійної освіти, науковцям, а також вчителям і педагогам шкіл.
За даними Міноборони, цей перелік поступово розширюватимуть: нові послуги з’являтимуться в "Резерв+" у міру налагодження обміну даними між державними реєстрами.
Відстрочка від мобілізації в Україні - новини
Як писав Главред, народження дитини може стати самостійною підставою для відстрочки від призову на рік - у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 15541. Документ уже направлено до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але парламент його ще не розглядав.
Українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, зможуть отримати тримісячну відстрочку від мобілізації. Протягом цього часу мобілізувати людину можна буде лише на добровільній основі. Відповідний законопроект № 16034 зареєстрували у Верховній Раді низка депутатів від партії "Слуга народу".
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