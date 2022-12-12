Зеленський відповів на надії окупантів влаштувати блекаут в Україні

Росія все одно сподівається на блекаути і це остання надія терористів, сказав Зеленський.

Вледимир Зеленський / Офіс президента України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відповів на плани окупантів занурити Україну в темряву.

Зеленський заявив, що Україна знає, куди стріляти і що звільняти, незважаючи на спроби окупантів позбавити електропостачання всю країну.

"Ми повинні усвідомлювати, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог готується до них і може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, ще в жовтні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що через пошкодження критичної інфраструктури, спровоковані ракетними ударами ворога РФ, слід бути готовими до відключень світла і води по всій Україні.

У Київводоканалі закликали жителів столиці запасатися водою і знизити її максимальне споживання з 7 до 10 ранку і з 17 до 22 вечора. У компанії сказали, що якщо в Києві не буде світла від 5 до 7 днів, централізованого водопостачання не буде.

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