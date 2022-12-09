В Україні запровадять чотири черги для отримання світла: що зміниться для споживачів

Були визначені чотири пріоритетні групи. При відключенні світла керуватимуться саме цією чергою, а вже потім подаватимуть електрику на інші об’єкти.

В Україні запровадять чотири черги для отримання світла/ УНІАН, скрін

В Україні були визначені пріоритетні групи для отримання електроенергії під час обмеженого споживання.

Таких груп чотири. Про це заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів. Він зазначає, що українцям доведеться всю зиму жити в умовах, коли споживання електроенергії залишатиметься обмеженим.

Тому Шмигаль доручив міністру енергетики розробити чіткі черги, згідно з якими споживачам подаватиметься електроенергія. Ці черги подадуть на розгляд Кабміну.

Загалом таких пріоритетів буде чотири:

Перший пріоритет – це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другий пріоритет – це об’єкти військово-промислового комплексу, що працюють на оборону країни. Принцип "все для фронту" залишається абсолютно незмінним.

Третій пріоритет – це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, як хлібопекарні та молокозаводи.

Четвертий пріоритет – житловий сектор.

"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", – йдеться у повідомленні.

Раніше мер Віталій Кличко заявив, що у разі продовження нанесення РФ ударів по українській інфраструктурі у Києві не виключений сценарій "апокаліпсису". За його словами, жителям Києва немає необхідності евакуюватися зараз, але вони повинні бути готові до цього.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що російські окупанти випустили по критичній інфраструктурі України понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди.

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