УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський відреагував на погрози РФ скасувати незалежність України та країн Балтії

15 червня 2022, 17:15

Зеленський зазначив, що російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Росія не зупиниться тільки на Україні, якщо її не перемогти. Як заявив президент України Володимир Зеленський, РФ вже погрожує скасувати визнання незалежності країн Балтії.

Президент заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб "відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів".

"Про це прямо говорять не тільки російські державні пропагандисти, а й російські чиновники. Вони дійшли вже і, наприклад, до того, що погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії. А що тоді? Хто далі?",- сказав Зеленський у зверненні до парламенту Чехії.

Президент додав, що російські танки, які пробують наступати на Донбас, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, повинні бути зупинені і спалені або вигнані з території незалежної України.

Зеленський зазначив, що російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу в інші країни, до підкорення інших народів.

читайте такожУ Росії запропонували відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та України

Незалежність України та країн Балтії

Нагадаємо, депутат Державної Думи РФ Євген Федоров заявив, що Москва може відкликати визнання незалежності низки країн, що утворилися на пострадянському просторі.

Йдеться про в першу чергу про Латвію, Естонію та Україну.

Депутат країни-агресора заявив, що Литва - це тільки початок, так як вона представляє велику загрозу для Росії в плані ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю, і в протистоянні з НАТО і США.

У Литві вже відреагували на випад нелегітимної Державної Думи РФ про "скасування незалежності" країни. Міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія і в політиці, як і у війні, діє "не за людськими нормами".

Читайте також:

війна в Україні незалежність Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:15

Російська гумористка Лазарєва закликала віддати Путіна під трибунал

18:14

Україна переживає вирішальний момент на полі бою - ПентагонВідео

17:55

Гіркін волає через бездіяльність Путіна: "Пєсков і "фанерний" - балаболи, треба врізати по Банковій!"Відео

17:47

Мама Регіни Тодоренко публічно звернулася до оскандаленої доньки: "Одеська сім'я чекає!"

17:29

Якої зброї не вистачає ЗСУ: Financial Times порівняла постачання Заходу і запити УкраїниВідео

Реклама
17:26

Нацполіція України запобігла теракту проти керівництва країни: подробиціВідео

17:25

Арестович назвав умову поразки України у війні проти Росії

17:17

Президенту Франції Макрону дали ляпаса у Румунії: все сталося швидкоВідео

17:15

Зеленський відреагував на погрози РФ скасувати незалежність України та країн БалтіїВідео

17:04

ЗСУ вибивають окупантів з Миколаївщини: наші пілоти вдало навідалися на позиції ворога

17:04

Магнітні бурі з 15 червня 2022 року: які геомагнітні сюрпризи на нас чекають цього тижняВідео

17:03

Чому російські Іскандери можуть опинитися біля кордону ЄСПогляд

16:51

Купатимуться в грошах: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти до кінця червняВідео

16:45

Україну атакує похолодання: синоптики попередили про "мороз"Відео

16:44

"Буду давати концерти в госпіталях для військових": Полякова оголосила про повернення в УкраїнуВідео

16:23

"Ми всі винні, це треба зупинити": екс-капітан збірної Росії вимагає сильніше покарати росіян

16:17

"Україна була, є і буде": Подоляк закрив рота "закомплексованому Медведєву"Відео

16:11

Китай не хоче засуджувати війну в Україні: Сі Цзіньпін поговорив з Путіним - National Post

16:07

"День дна в раші": Гордон показав, як на концерті в РФ артисти провалилися під сцену

16:01

Прикмети на 16 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
15:52

Хотів заробити 25 млн грн на гуманітарці: директор холдингу продавав 3 тис. бронежилетівВідео

15:50

Найсмачніша і легка літня закуска з 3 інгредієнтів: неймовірно смачний рецептВідео

15:37

Як правильно чистити молоду картоплю - 5 порад кожній господині

15:32

Резніков до поляків: якщо Україна з вашою допомогою не зупинить росіян, то росіяни прийдуть до васВідео

15:32

Окупанти обстріляли Миколаїв: влучили в будинок, багато пораненихВідео

15:29

Пірнув у туалет: на Закарпатті прикордонники взяли в поїзді ухильника, який намагався втекти до Словаччини

15:23

"Треба перестати бухати": російський продюсер закликав не слухати Охлобистіна

15:18

ЗСУ перейшли в контратаку поблизу Ізюма і звільнили кілька сіл - депутат міськрадиВідео

14:58

Роднянський згорнув бізнес в Росії і готує нові проекти для України

14:54

Українцям доведеться продовжувати переговори з Росією: Макрон зробив неоднозначну заявуВідео

14:51

Виття гегемона: чому в Росії щосили готуються до наслідків ядерного ударуПогляд

14:28

Ходіть і озирайтеся: у Маріуполі партизани почали боротися з окупантамиВідео

13:57

"Рамштайн-3": НАТО анонсувало надання Україні важкого озброєння і переведення ЗСУ на зброю АльянсуВідео

13:47

Шольц може передати Україні менше РСЗВ Mars II, ніж обіцяв - ЗМІВідео

13:47

Росіяни прокладають шлях тілами своїх солдатів: мер Сєвєродонецька розповів про бої в місті

13:46

Жодного слова про війну: Тодоренко зробила ретроспективу свого року у фото

13:25

Чути було на весь Крим: у Сімферополі пролунав потужний вибух

13:22

Десантники РФ відмовляються йти в наступ: ЗСУ влаштували їм пекло на трасі Бахмут - ЛисичанськВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 червня 2022: Левам - здійснення мрії, Терезам - гроші, Стрільцям - спокуси

12:52

Йшов на захоплення Гостомеля та міст Харківщини й Луганщини: ліквідовано полковника-пропагандиста з РФ

Реклама
12:44

Захід проявляє свою слабкість перед Росією, уникаючи війни - КачинськийВідео

12:31

Адольфа назвали Адідасом: Кадирову подарували собаку, вкрадену в українського воїна з Азовсталі

12:26

Так виглядають справжні монстри: Єфросиніна показала російських "визволителів"

12:07

Україна хоче домовитися із США про постачання газу по ленд-лізу - Foreign PolicyВідео

12:05

Замріяний Медведєв засумнівався у майбутньому існуванні УкраїниВідео

11:49

Шольц боявся "дратувати" Путіна, тому не націоналізував Gazprom Germania – BloombergВідео

11:42

Росія надриває пупок в Україні і вже не чекає перемог до сакральних датПогляд

11:28

Волонтер з Чернігова: Україна визначила, хто поїде на "Міс Всесвіт 2022"

11:20

Шольц несе відповідальність за смерті українців у війни проти РФ - АрестовичВідео

11:17

Легенда оборони Ірпеня: 28-річний захисник України двома пострілами з РПГ зупинив півсотні ворогівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти