Зеленський відреагував на погрози РФ скасувати незалежність України та країн Балтії

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Росія не зупиниться тільки на Україні, якщо її не перемогти. Як заявив президент України Володимир Зеленський, РФ вже погрожує скасувати визнання незалежності країн Балтії.

Президент заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб "відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів".

"Про це прямо говорять не тільки російські державні пропагандисти, а й російські чиновники. Вони дійшли вже і, наприклад, до того, що погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії. А що тоді? Хто далі?",- сказав Зеленський у зверненні до парламенту Чехії.

Президент додав, що російські танки, які пробують наступати на Донбас, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, повинні бути зупинені і спалені або вигнані з території незалежної України.

Зеленський зазначив, що російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу в інші країни, до підкорення інших народів.

читайте такожУ Росії запропонували відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та України

Незалежність України та країн Балтії

Нагадаємо, депутат Державної Думи РФ Євген Федоров заявив, що Москва може відкликати визнання незалежності низки країн, що утворилися на пострадянському просторі.

Йдеться про в першу чергу про Латвію, Естонію та Україну.

Депутат країни-агресора заявив, що Литва - це тільки початок, так як вона представляє велику загрозу для Росії в плані ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю, і в протистоянні з НАТО і США.

У Литві вже відреагували на випад нелегітимної Державної Думи РФ про "скасування незалежності" країни. Міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія і в політиці, як і у війні, діє "не за людськими нормами".

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