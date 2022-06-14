"Триматися життєво необхідно": Зеленський звернувся до бійців ЗСУ на Донбасі

Українським бійцям на Донбасі потрібно триматися - Зеленський / president.gov.ua

Українським бійцям слід триматися на Донбасі, оскільки від цього залежить, хто домінуватиме на полі бою в найближчі тижні, йдеться в новому зверненні президента Володимира Зеленського.

"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося... Втрати, на жаль, болючі, але потрібно триматися. Триматися саме там на Донбасі - життєво необхідно. Чим більше втрат несе ворог саме там, тим менше сил у нього буде, щоб продовжувати агресію", - зазначив він.

За його словами, саме тому Донбаський напрямок - ключовий для визначення того, хто буде домінувати в найближчі тижні.

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