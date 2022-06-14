У Росії запропонували відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та України

Україна, Естонія, Латвія / pixabay

Депутат Державної думи РФ Євген Федоров заявив, що Москва може відкликати визнання незалежності низки країн, що утворилися на пострадянському просторі.

Як повідомляє gazeta.ru, йдеться в першу чергу про Латвію, Естонію та Україну.

"Федоров вже ініціював законопроект про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки"", - йдеться в повідомленні.

Депутат країни-агресора заявив, що Литва - це тільки початок, так як вона представляє велику загрозу для Росії в плані ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю, і в протистоянні з НАТО і США.

"Тому зараз важливіше Литва, але це не означає, що на ній ми зупинимося", – видав Федоров.

Він заявив, з Вільнюсом наочніше за все проявилося нібито порушення законів Радянського Союзу про право виходу республік зі складу.

Скандальний депутат РФ також заявив, що в майбутньому готові застосувати все це до Латвії, Естонії та України, а після "відпрацювання механізму" – і на території НАТО.

При цьому Латвію, Литву, Україну та Естонію нардеп країни-агресора вважає такими, що "становлять загрозу для Москви", а ось для миролюбних країн колишнього СРСР "невизнання незалежності" не планується.

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Скасування незалежності Латвії

У Литві вже відреагували на випад нелегітимної Державної Думи РФ про "скасування незалежності" країни. Міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія і в політиці, як і у війні, діє "не за людськими нормами".

При цьому у президента Литви відмовилися коментувати цей "абсурд", зазначивши, що в країні-агресорі можуть заявити, що навіть "місяць належить Росії".

"Може, вони думають, що когось налякають? Вони можуть заявити, що Місяць належить Росії, це їх уявлення і все. У цьому рішенні немає ніякого сенсу",-зазначила литовський депутат Радвілі Моркунайте-Мікуленене.

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