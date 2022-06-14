У Росії запропонували відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та України

Депутат країни-агресора заявив, що Литва - це тільки початок, так як вона представляє велику загрозу для Росії.
Депутат Державної думи РФ Євген Федоров заявив, що Москва може відкликати визнання незалежності низки країн, що утворилися на пострадянському просторі.
Як повідомляє gazeta.ru, йдеться в першу чергу про Латвію, Естонію та Україну.
"Федоров вже ініціював законопроект про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки"", - йдеться в повідомленні.
Депутат країни-агресора заявив, що Литва - це тільки початок, так як вона представляє велику загрозу для Росії в плані ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю, і в протистоянні з НАТО і США.
"Тому зараз важливіше Литва, але це не означає, що на ній ми зупинимося", – видав Федоров.
Він заявив, з Вільнюсом наочніше за все проявилося нібито порушення законів Радянського Союзу про право виходу республік зі складу.
Скандальний депутат РФ також заявив, що в майбутньому готові застосувати все це до Латвії, Естонії та України, а після "відпрацювання механізму" – і на території НАТО.
При цьому Латвію, Литву, Україну та Естонію нардеп країни-агресора вважає такими, що "становлять загрозу для Москви", а ось для миролюбних країн колишнього СРСР "невизнання незалежності" не планується.
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Скасування незалежності Латвії
У Литві вже відреагували на випад нелегітимної Державної Думи РФ про "скасування незалежності" країни. Міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія і в політиці, як і у війні, діє "не за людськими нормами".
При цьому у президента Литви відмовилися коментувати цей "абсурд", зазначивши, що в країні-агресорі можуть заявити, що навіть "місяць належить Росії".
"Може, вони думають, що когось налякають? Вони можуть заявити, що Місяць належить Росії, це їх уявлення і все. У цьому рішенні немає ніякого сенсу",-зазначила литовський депутат Радвілі Моркунайте-Мікуленене.
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