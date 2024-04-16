Зеленський відреагував на загибель офіцера Петриченка та продовжив його справу

Український воїн Павло Петриченко героїчно загинув на фронті, захищаючи Україну. Він був молодшим сержантом та воював у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Павло загинув увечері 15 квітня. На його загибель відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Він назвав Павла людиною, якій було не байдуже на те, що буде з Україною.
"Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам’ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта й захистила свій народ і свою землю, свою незалежність. Я упевнений: так і буде", - сказав Зеленський.відео дня
Саме Павло Петриченко був автором петиції про обмеження онлайн-казино, яка зібрала необхідну кількість голосів за рекордно короткий час.
Обмеження онлайн-казино - заява Зеленського
Володимир Зеленський заявив, що на розгляд РНБО вже готується питання щодо роботи поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Він додав, що бачить у цьому загрозу для безпеки України та нашому суспільству.
"Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані", - сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що на фронті загинув воїн з Чернігівщини Григорій Мелащенко, який повернувся в Україну з заробітків на початку повномасштабного вторгнення та став на захист Батьківщини.
Також раніше повідомлялося, що на фронті загинув "український Еней", актор Федінчук. У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук.
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