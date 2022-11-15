'Умови Києва неадекватні': Лавров вибухнув вимогами 'дисциплінувати' Зеленського

Сергій Лавров вимагає "дисциплінувати Зеленського" / Фото Reuters

Глава МЗС країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але умови Києва "нереалістичні" та "неадеакватні". Крім того, за його словами, нібито всі проблеми у врегулюванні навколо України виходять з боку Києва, який відмовляється від переговорів.

Свої безглузді заяви Лавров озвучив в рамках саміту Великої двадцятки, який проходить на Балі 15-16 листопада.

"Україна категорично відмовляється від переговорів. І висуває умови, які явно нереалістичні та неадекватні в цій ситуації. Чим довше Україна буде відмовлятися від переговорів, тим важче буде домовитися", – сказав Лавров.

Міністр закордонних справ РФ також прокоментував виступ президента України на саміті.

"Висновок з виступу Зеленського на G20: ніяких порад Заходу про переговори з РФ він не слухає, його риторика є русофобською, агресивною", - сказав Лавров і зажадав від Заходу "дисциплінувати Зеленського".

"Ми хочемо побачити конкретні свідчення того, що Захід серйозно зацікавлений в дисциплінуванні Зеленського, в поясненні йому, що так тривати не може, що це не в інтересах українського народу і його самого", - додав він.

Глава МЗС Росії також заявив, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц погодилися продовжувати переговори з Путіним.

Сергій Лавров озвучив безглузді заяви в рамках саміту Великої двадцятки / скриншот

Саміт Великої двадцятки - що відомо

15-16 листопада на Балі проходить саміт Великої двадцятки.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників G20 закликав припинити руйнівну війну Росії та заявив, що Мінська-3 не буде.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час саміту Великої двадцятки заявив, що підтримує мирні переговори для припинення війни в Україні. При цьому глава КНР не засудив вторгнення РФ в Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті Великої двадцятки (G20) нібито попросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той повернувся за стіл переговорів про припинення війни в Україні.

Президент Індонезії Джоко Відодо у своїй промові з нагоди відкриття саміту G20 закликав країни подолати розбіжності й не допустити занурення світу в нову " холодну війну". При цьому Відодо не сказав про війну саме Росії проти України.

Зазначимо, вперше комюніке за підсумками саміту може бути не підписано. Росія, яка є членом Великої двадцятки, виступить проти будь-яких різких висловлювань про її військові злочини в Україні. Також є сумніви, чи підтримає заяву Китай.

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