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"Це слабкість, відповідь буде сильною": Зеленський пригрозив ударом за замах на Шефіра

22 сентября 2021, 14:29

Президент Зеленський не знає, хто стоїть за стріляниною в автомобіль Шефіра.

Зеленський
Зеленський повернеться до Києва відразу після виступу на Генасамблеї ООН / Reuters

Президент України Володимир Зеленський вважає замах на свого першого помічника Сергія Шефіра проявом слабкості. Він обіцяє "сильну відповідь" на такі дії. Гарант наразі не знає, хто може стояти за злочином. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН він має намір повернутися до Києва.

Глава держави в середу, 22 вересня, перебуває в Нью-Йорку, де бере участь у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він записав відеозвернення за мотивами замаху на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Гарант сказав, що він поки що не знає, хто може бути причетний до злочину, але вважає такі дії проявом слабкості і обіцяє завдати сильного удару у відповідь.

"Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю до столиці. Хто за цим стоїть? Скажу відверто, наразі не знаю. Які це сили, внутрішні або зовнішні? Але силами не вважаю їх, тому що передавати привіт мені пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною", - сказав Зеленський.Читайте такжеБільше десятка пострілів і спроба вбивства: у Зеленського зробили заяву про замах на Шефіра

Також він підкреслив, що інцидент із замахом на Шефіра не вплине на курс його державної політики.

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Нагадаємо, раніше прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що замовники і виконавці замаху на вбивство помічника глави держави Сергія Шефіра не зможуть уникнути покарання.

Замах на Сергія Шефіра

У середу вранці, 22 вересня, неподалік від села Лісники у Києво-Святошинському районі Київської області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В результаті інциденту постраждав водій чиновника, який отримав важке поранення. З Сергієм Шефіром все гаразд.

У МВС заявили, що інцидент трапився близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік автомобіля Шефіра потрапило більше десяти куль. Правоохоронці оголосили спецоперацію, спрямовану на пошук злочинців.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що Шефір знаходиться в шоковому стані. Як вважає сам Шефір, злочинці збиралися стріляти саме в нього, але могли не побачити, що за кермом – водій.

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Володимир Зеленський Сергій Шефір новини України
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