Ми не будемо благати про щось на колінах: Зеленський прокоментував шанс України вступити в НАТО

Володимир Зеленський / Reuters

Україна ніяк не може домогтися від НАТО закриття небо над нашою країною ‒ щоб допомогти у війні проти Росії. Відповідно, президент України Володимир Зеленський каже, що він вже "охолов" щодо питання вступу країни в Альянс. Про це він розповів в інтерв'ю американському виданню ABC.

"Ми ніколи не хотіли бути країною, яка благає про щось на колінах. І ми не збираємося бути цією країною, і я не хочу бути Цим президентом [...]Альянс боїться суперечливих речей і конфронтації з Росією ", – відповів Зеленський.

До того і особисто президент, і інші високопоставлені чиновники України неодноразово зверталася до НАТО з приводу введення режиму закритого неба. Йдеться про те, щоб війська НАТО допомагали Україні збивати ворожі ракети і літаки над нашим повітряним простором це можна зробити, використовуючи натовські системи ППО або літаки.

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Нагадаємо, раніше НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців.

З такою заявою виступила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD.

"Це означало б, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означало б пряму участь НАТО в конфлікті. У нас є відповідальність за захист власного населення", - заявила Бербок.