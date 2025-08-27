Рус
Зеленський призначив нового посла України в США - хто ним став

Юрій Берендій
27 серпня 2025, 20:56
592
Зеленський призначив Ольгу Стефанішину новим послом України у Сполучених Штатах Америки та визначив її основні завдання на посаді.
Які основні завдання отримав новий посол України в США / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський призначив нового посла України в США
  • Ним стала Ольга Стефанішина
  • Оксані Маркаровій запропоновано продовжити "залишатись в команді"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення послом в України в Сполучених Штатах Америки Ольгу Стефанішину. Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення, передає Офіс президента.

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим Послом України у Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла", - вказує він.

Зеленський заявив, що визначив основні завдання для оновлення роботи українського посольства, зокрема повну реалізацію всіх домовленостей із Вашингтоном, досягнутих під час переговорів із президентом Трампом, насамперед у сфері оборони.

Він підкреслив, що саме від співпраці зі США значною мірою залежить довготривала безпека України.

"На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах", - сказав президент.

Президент подякував Оксані Маркаровій за роботу у Вашингтоні під час усіх років повномасштабної війни, відзначивши, що її місія була дуже складною, але завдяки їй Україну постійно чули у Сполучених Штатах.

Також він повідомив, що обговорював із Маркаровою подальшу співпрацю та запропонував їй і надалі залишатися в команді й працювати на благо України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Стів Віткофф висловив переконання, що мирна угода між Україною та Росією може бути досягнута вже до кінця цього року або навіть раніше. В інтерв’ю Fox News його запитали, чи повинна Україна поступитися територіями, які Росія ще не окупувала. Віткофф підкреслив, що, за словами президента США Дональда Трампа, подібні рішення можуть ухвалювати лише українці, і це питання значно складніше, ніж просто передача землі.

Президент Дональд Трамп також повідомив, що США більше не надають Україні пряму військову допомогу, натомість зосереджуються на продажу озброєння та техніки союзникам по НАТО.

Як пише Reuters із посиланням на п’ять поінформованих джерел, у межах мирних переговорів урядові представники США та Росії обговорювали кілька енергетичних угод. За даними видання, вони були запропоновані як стимул для Кремля погодитися на мир в Україні, а також для Вашингтона — як аргумент на користь послаблення санкцій проти Росії.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський Ольга Стефанішина
У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

